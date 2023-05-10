港股收市｜恒指失171點險守牛熊線 北水走資

大市續未有方向，市場觀望美國今晚公布4月通脹數據。恒生指數早段曾挫171點，收市報19,762點，跌105點或0.5%，全日高低波幅僅184點，並險守俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(今日處19,705點)；國企股指數報6,683點，失51點或0.8%；恒生科技指數報3,811點，升12點或0.3%。主板成交額再不足千億，至988億元。

A股向下，上證綜合指數報3,319點，挫38點或1.5%；深圳成分指數報11,140點，升15點或0.1%；創業板指數報2,262點，漲16點或0.7%。兩市合共成交額1.02萬億元人民幣。

內房弱 龍湖瀉 4% 中海外挫 3%

藍籌以內房股最弱，龍湖集團(960)報20.7元，失0.85元或3.9%，為表現最差藍籌；中國海外(688)報19.92元，失0.68元或3.3%；華潤置地(1109)報34.55元，挫1.15元或3.2%。表現最佳為舜宇光學(2382)報83.1元，升3.3%或2.65元；金沙中國(1928)及比亞迪(1211)緊隨其後，前者報25.75元，升0.65元或2.6%；後者報243.4元，漲5.8元或2.4%。

中特估概念回吐 工行跌 3%

近日熱捧的「中特估」概念降溫，中資金融股普遍回吐。郵儲銀行(1658)全日挫3.4%或0.18元，報5.19元；農業銀行(1288)失0.1元或3.1%，報3.11元；工商銀行(1398)報4.47元，失0.14元或3%；中國人壽(2628)跌0.42元或2.7%，報15.08元；中國平安保險(2318)報57.7元，跌1.05元或1.8%。券商股方面，東方證券(3958)大跌6.1%，報4.79元；中信建投証券(6066)瀉半成，至9.18元；第一上海(227)、中國銀河(6881)及光大證券(6178)等，全數跌超過4%。

港股通則走資，滬深合共淨沽出2.35億元，當中上海吸資3.29億元，深圳走資5.64億元。