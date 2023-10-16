港股收市｜恒指失173點 兩日129億人幣撤A股

港股回吐未完，恒生指數早段升45點後向下，收市報17,640點，跌173點或1%；國企股指數報6,049點，下挫66點或1.1%；恒生科技指數報3,811點，向下68點或1.8%。兩市合共成交額738億元，逾一周最低。

A股向下，上證綜合指數報3,073點，失14點或0.5%；深圳成分指數報9,924點，跌143點或1.4%；創業板指數報1,956點，挫39點或2%。兩市合共成交額8,129億元人民幣。

北水續吸資，港股通合共淨買額40.56億元，上海佔20.14億元，深圳佔20.42億元。外資續撤A股，滬股通淨走資37.27億元，深圳淨沽出27.5億元，合共淨沽出64.77億元人民幣，連續兩日走資，累計淨沽出129億元人民幣。