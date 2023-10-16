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財經
2023-10-16 17:14:12

港股收市｜恒指失173點 兩日129億人幣撤A股

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港股收市｜恒指失173點 兩日129億人幣撤A股

北水續吸資，港股通合共淨買額40.56億元。(資料圖片)

港股回吐未完，恒生指數早段升45點後向下，收市報17,640點，跌173點或1%；國企股指數報6,049點，下挫66點或1.1%；恒生科技指數報3,811點，向下68點或1.8%。兩市合共成交額738億元，逾一周最低。

A股向下，上證綜合指數報3,073點，失14點或0.5%；深圳成分指數報9,924點，跌143點或1.4%；創業板指數報1,956點，挫39點或2%。兩市合共成交額8,129億元人民幣。

北水續吸資，港股通合共淨買額40.56億元，上海佔20.14億元，深圳佔20.42億元。外資續撤A股，滬股通淨走資37.27億元，深圳淨沽出27.5億元，合共淨沽出64.77億元人民幣，連續兩日走資，累計淨沽出129億元人民幣。

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港股收市｜恒指失173點 兩日129億人幣撤A股

騰訊控股成跌市主力之一。(資料圖片)

港股收市｜騰訊阿里領跌 國藥瀉6%

騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)成跌市主力，騰訊跌5.6元或1.8%，報301.2元，推低大市25點；阿里報81.3元，失1.3元或1.6%，拖累21點。表現最差藍籌為國藥控股(1099)，全日報21.05元，跌1.45元或6.4%；緊接為康師傅(322)10元，失0.52元或4.9%，另外海底撈(6862)4.2%0.87元，報19.78元。恒安國際(1044)表現最佳，逆市漲1.9%0.45元，報24.65元，另外新奧能源(2688)、中國神華(1088)、東方海外國際(316)升幅均逾1%

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