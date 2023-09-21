港股收市｜恒指失230點 連續3日成交不足800億 21個月首次

美國維持利率不變，港股續弱。恒生指數反覆向下，最多挫262點，收市仍失230點或1.3%，報17,655點，連跌兩日，再創逾1個月低，高低波幅亦只有200點；國企股指數報6,099點，失82點或1.3%；恒生科技指數報3,849點，跌72點或1.9%。主板成交額續低迷在774億元，連續3日不足800億成交，為2022年1月初以來，21個月首次。

A股亦向下，上證綜合指數報3,084點，失23點或0.8%；深圳成分指數報9,981點，跌90點或0.9%；創業板指數報1,967點，跌19點或近1%。兩市合共成交額5,790億元人民幣。