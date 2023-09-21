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財經
2023-09-21 17:01:18

港股收市｜恒指失230點 連續3日成交不足800億 21個月首次

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港股收市｜恒指失230點 連續3日成交不足800億 21個月首次

美國維持利率不變，惟港股繼續弱勢。(資料圖片)

美國維持利率不變，港股續弱。恒生指數反覆向下，最多挫262點，收市仍失230點或1.3%，報17,655點，連跌兩日，再創逾1個月低，高低波幅亦只有200點；國企股指數報6,099點，失82點或1.3%；恒生科技指數報3,849點，跌72點或1.9%。主板成交額續低迷在774億元，連續3日不足800億成交，為20221月初以來，21個月首次。

A股亦向下，上證綜合指數報3,084點，失23點或0.8%；深圳成分指數報9,981點，跌90點或0.9%；創業板指數報1,967點，跌19點或近1%。兩市合共成交額5,790億元人民幣。

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港股收市｜港股通吸32 ATM領跌

港股通續吸資，滬深合共淨買額32.45億元，上海佔22.25億元，深圳佔10.2億元。

ATM成跌市主力，阿里巴巴(9988)1.85元或2.2%，至82.65元，拖低大市30點；美團(3690)116.3元，跌2.9元或2.4%，拖低26點；騰訊控股(700)303元，跌6.2元或2%，拖累28點。表現最差藍籌為阿里健康(241)，報4.5元，瀉0.23元或4.9%；華潤萬象生活(1209)、中國宏橋(1378)、舜宇光學(2382)、農夫山泉(9633)、碧桂園服務(6098)及中國生物製藥(1177)則齊齊挫逾3%。表現最好為周大福(1929)，全日升1.1%0.12元，報11.1元。

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