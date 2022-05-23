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財經
2022-05-23 17:12:17

港股收市｜恒指失247點 ATM齊走弱

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港股收市｜恒指失247點 ATM齊走弱

阿里巴巴收市報85.1元，失2.95元或3.4%。(資料圖片)

港股隨外圍回吐，恒生指數一度低見20,303點，最多挫414點，收市跌幅收窄至247點或1.2%，報20,470點；國企股指數報7,022點，失98點或1.4%；恒生科技指數報4,177點，挫106點或2.5%。主板成交額1,051億元，按日縮14%

內地A股則未有方向，上證綜合指數報3,146點，微升不足1點；深圳成分指數跌0.1%；創業板指數則失0.3%。滬深兩市成交額約8,597億元人民幣。

阿里健康插水一成

多隻藍籌大瀉，阿里健康(241)全日大跌0.43元或9.7%，報4元，為表現最差藍籌；李寧(2331)亦跌5.45元或9.1%，報54.15元；即將被踢出藍籌的瑞聲科技(2018)16.3元，挫1.2元或6.9%ATM齊齊走弱，阿里巴巴(9988)85.1元，失2.95元或3.4%；美團(3690)167.7元，挫5.3元或3.1%；騰訊控股(700)346.8元，跌5.4元或1.5%

工業及食品股有得升，創科實業(669)大升1.8元或1.8%，報99.85元，為表現最好藍籌；信義玻璃(868)0.32元或1.7%，報19.18元。另外萬洲國際(288)5.84元，升0.08元或1.4%；蒙牛乳業(2319)40.35元，漲0.4元或1%

四藍籌新貴全線升

即將成為恒指新貴的四股全線升，中國宏橋(1378)7.9%0.72元，至9.87元；東方海外(316)15.4元或6.3%，至258.8元；中芯國際(981)0.54元或3.3%，報16.82元；中升控股(881)最多升3.8%，及後一度倒跌，收市險升0.05元或0.1%，報51.95元。至於國指新貴聯想集團(992)則跌0.28元或3.5%，至7.73元；被剔出國指的翰森製藥(3692)亦跌0.44元或3.1%，至13.62元。科指新貴蔚來集團(9866)132.4元，下滑3元或2.2%；被剔走的ASM太平洋(522)71.65元，跌3.45元或4.6%

港股通則吸資，滬深港股通合共淨買額15.81億元，當中上海佔9.06億元，深圳佔6.75億元。

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