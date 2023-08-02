港股收市｜恒指失493點跑輸亞洲 車股藥股弱

惠譽下調美國主權評級，亞股全線走低，當中港股跑輸亞洲。恒生指數低開109點後持續向下，最多挫536點，收市仍失493點或2.5%，報19,517點，再失二萬關；國企股指數報6,669點，跌185點或2.7%；恒生科技指數報4,388點，挫149點或3.3%。主板成交額1,134億元。

港股收市｜ A 股跌 0.9% 日股挫 2.3%

A股亦向下，上證綜合指數報3,261點，失29點或0.9%；深圳成分指數報11,104點，跌39點或0.4%；創業板指數報2,218點，向下5點或0.2%。兩市合共成交額8.360億元人民幣。其他亞洲主要股市跌幅未如港股，日經225指數挫2.3%；台北加權指數失0.1%；新加坡海峽時報指數失1.6%。