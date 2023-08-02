港股收市｜恒指失493點跑輸亞洲 車股藥股弱

惠譽下調美國主權評級，亞股全線走低，當中港股跑輸亞洲。恒生指數低開109點後持續向下，最多挫536點，收市仍失493點或2.5%，報19,517點，再失二萬關；國企股指數報6,669點，跌185點或2.7%；恒生科技指數報4,388點，挫149點或3.3%。主板成交額1,134億元。
港股收市｜A股跌0.9% 日股挫2.3%
A股亦向下，上證綜合指數報3,261點，失29點或0.9%；深圳成分指數報11,104點，跌39點或0.4%；創業板指數報2,218點，向下5點或0.2%。兩市合共成交額8.360億元人民幣。其他亞洲主要股市跌幅未如港股，日經225指數挫2.3%；台北加權指數失0.1%；新加坡海峽時報指數失1.6%。
港股收市｜碧服擬回購 股價飆18%
碧桂園服務(6098)擬回購最多一成股份，股價今日漲1.51元或近18%，報9.91元，為表現最好藍籌；其次為創科實業(669)升2.75元或3%，報93.05元。碧桂園(2007)則無升跌，報1.46元。醫藥股最弱，翰森製藥(3692)報11.48元，挫0.84元或6.8%，為表現最差藍籌；中國生物製藥(1177)緊隨其後，報3.36元，走低0.18元或5.1%。至於科指則主要受累新能源汽車股，小鵬汽車(9868)瀉12.1元或14.6%，報70.6元；蔚來(9866)亦跌9.6元或8.2%，報107.5元。
港股收市｜港股通吸資約4億
港股通則輕微吸資，滬深合共淨買額4.02億元，上海佔8,200萬元，深圳佔3.18億元。