港股收市｜恒指守二萬一 內房雄霸五大升幅藍籌

港股反覆守二萬一。環球經濟衰退陰霾下，恒生指數連續兩日反覆報升，今早最低見20,839點，最多挫236點，收市報21,163點，漲88點或0.4%；國企股指數報7,399點，升31點或0.4%；恒生科技指數險升4點或0.1%，報4,657點。主板成交額約1,319億元。

內房股反彈明顯，雄霸五大升幅藍籌。碧桂園服務(6098)全日大升4.2元或15%，報32.2元，為表現最好藍籌；中國海外(688)報23.7元，揚1.95元或近9%；今日除淨的華潤置地(1109)全日揚2.634元或8.4%，報34.15元；碧桂園(2007)升0.31元或7.2%，報4.62元；龍湖集團(960)報33.8元，漲1.9元或5.2%。

網易挫 6.7% 最削藍籌

科技股續回吐，網易(9999)挫10.1元或6.7%，報141元，為最差藍籌；京東集團(9618)亦跌6.8元或2.6%，報254.4元。另外，澳門再發現本地新冠肺炎確診個案後，濠賭股普遍走弱，金沙中國(1928)低見13.66元，最多瀉8.3%，收市跌幅收窄至2.1%或0.32元，報14.58元；銀河娛樂(027)報40.4元，跌0.4元或1%。

港股通吸資，滬深合共錄3.12億元淨買額，當中上海走資4,400萬元，深圳吸資3.56億元。