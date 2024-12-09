港股收市｜恒指尾市衝高 收市倒升548點重越二萬 創1個月高

中共中央政治局今日召開會議，由國家主席習近平主持，當中提及要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，被指是2011年後首次改變貨幣政策立場。

全日高低波幅 738 點 成交逾 2 千億

消息刺激港股尾市跌轉升，並在A股收市後持續急升，最終以接近全日高位20,414點收市，飆升548點或2.8%，全日高低波幅738點，收市升至近一個月高，主板成交額升至2,065億元。至於國企股指數亦大升224點或3.1%，報7,360點；恒生科技指數報4,656點，走高192點或4.3%。