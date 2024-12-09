港股收市｜恒指尾市衝高 收市倒升548點重越二萬 創1個月高

中共中央政治局今日召開會議，由國家主席習近平主持，當中提及要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，被指是2011年後首次改變貨幣政策立場。
全日高低波幅738點 成交逾2千億
消息刺激港股尾市跌轉升，並在A股收市後持續急升，最終以接近全日高位20,414點收市，飆升548點或2.8%，全日高低波幅738點，收市升至近一個月高，主板成交額升至2,065億元。至於國企股指數亦大升224點或3.1%，報7,360點；恒生科技指數報4,656點，走高192點或4.3%。
A股乏方向 上證綜指跌1點
至於A股則乏方向，上證綜合指數報3,402點，跌1點或0.05%；深圳成分指數報10,731點，失59點或0.6%；創業板指數2,248點，失18點或0.8%。兩市合共成交額約1.64萬億元。
藍籌股除滙豐控股(005)報跌及萬洲國際(288)沒升跌外，全線報捷。藥明康德(2359)及藥明生物(2269)及比亞迪電子(285)升幅均超過9%，為表現最佳藍籌；另外美團(3690)飆逾半成，阿里巴巴(9988)飆3.5%。
港股通吸資128億 沽美團買阿里
滬深港股通成交額躍，並再吸資127.77億元，當中阿里巴巴淨買入11.43億元，美團則淨沽出11.86億元。另外，騰訊控股(700)淨吸資7.74億元。
政治局會議又指出，要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大內需。要擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，促進城鄉融合發展。