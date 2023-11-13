港股收市｜恒指尾市衝高 收市升222點 南水北水齊走資

市場聚焦本周APEC期間「習拜會」，港股早段反覆，惟尾市抽升。恒生指數全日波幅330點，一度跌77點，尾市走上並以近全日高位收市，報17,426點，漲222點或1.3%；國企股指數報5,989點，揚88點或1.55；恒生科技股指數報3,981點，漲88點或2.3%。兩市合共成交額752億元，已連續3個交易日處750億元水平。

A股亦反覆向上，上證綜合指數報3,046點，走高7點或0.25；深圳成分指數報9,988點，漲10點或0.1%；創業板指數報2,009點，升3點或0.2%。兩市合共成交額8,685.8億元人民幣。

南水北水齊走資，港股通合共淨沽出19.87億元，當中上海走資3.66億元，深圳走資16.21億元。滬股通則淨沽出11.6億元人民幣，深股走走資2.83億元人民幣，兩市共淨沽出14.43億元人民幣。