熱門搜尋:
鄧麗欣 深水埗錶行劫殺案 床蝨 天氣 MIRROR 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 區議會選舉2023 流感 冰上火花 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 林襄 NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 福島核污水 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-13 17:08:59

港股收市｜恒指尾市衝高 收市升222點 南水北水齊走資

分享：
港股收市｜恒指尾市衝高 收市升222點 南水北水齊走資

市場聚焦本周APEC期間「習拜會」，港股早段反覆，惟尾市抽升。(資料圖片)

市場聚焦本周APEC期間「習拜會」，港股早段反覆，惟尾市抽升。恒生指數全日波幅330點，一度跌77點，尾市走上並以近全日高位收市，報17,426點，漲222點或1.3%；國企股指數報5,989點，揚88點或1.55；恒生科技股指數報3,981點，漲88點或2.3%。兩市合共成交額752億元，已連續3個交易日處750億元水平。

A股亦反覆向上，上證綜合指數報3,046點，走高7點或0.25；深圳成分指數報9,988點，漲10點或0.1%；創業板指數報2,009點，升3點或0.2%。兩市合共成交額8,685.8億元人民幣。

南水北水齊走資，港股通合共淨沽出19.87億元，當中上海走資3.66億元，深圳走資16.21億元。滬股通則淨沽出11.6億元人民幣，深股走走資2.83億元人民幣，兩市共淨沽出14.43億元人民幣。

Ad Block

港股收市｜騰訊周三放榜 今漲2.3%領升

信義光能(968)及中國生物製藥(1177)為表現最好藍籌，前者大升6.6%0.3元，至4.82元；後者報3.65元，走高6.1%0.21元。本周三放榜的騰訊控股(700)尾市走高，全日報309.8元，升7元或2.3%，貢獻大市31點，為升市主力。表現最差藍籌為碧桂園服務(6098)，全日報6.81元，失0.13元或1.9%，李寧(2331)及領展(823)亦齊跌逾1%

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受