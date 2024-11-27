港股收市｜恒指尾市衝高443點 科指飆3.6% 北水捧阿里

北水續買阿里巴巴(9988)，阿里今日滬深合共淨買額約16.87億元，另外騰訊控股(700)及美團(3690)分別淨吸資7.19億元及9.54億元；相反盈富基金(2800)淨沽出10.37億元。另外，速騰聚創(2498)亦受捧，滬深合共淨買額1.99億元。

港股午後突然反撲，恒生指數在期指結算前夕早段曾跌98點，下午2時後突然衝高，一度倒升501點，收市報19,603點，升443點或2.3%，為1個月來最大升幅；國企股指數報7,027點，升175點或2.6%；恒生科技指數跑贏，收市報4,374點，升152點或3.6%。主板成交額1,389億元。北水連續第10日流入，滬深港股通合共淨買額52.71億元，當中上海港股通吸資19.14億元，深圳港股通流入33.57億元。

A股終止3連跌 滬指越3300

A股則終止3連跌，上證綜合指數重越3,300關口，收市報3,309點，升50點或1.5%；深圳成分指數報10,566點，升232點或2.3%；創業板指數報2,208點，走高58點或2.7%。兩市合共成交額約1.46萬億元。

周大福放榜後升7%

藍籌股僅以長江基建(1038)及電能實業(006)報跌，分別失1%及0.5%。美團成表現最好藍籌，全日報176.2元，大升11.9元或7.2%。昨日放榜後公布斥20億元回購的周大福(1929)，報7.33元，大升0.47元或6.9%，為表現第二佳藍籌。至於阿里巴巴全日升1.65元或近2%，報85元；騰訊控股則升9元或2.3%，報402.8元。

