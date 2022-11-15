港股收市｜恒指屠熊 3日飆2262點越萬八關

中美元首會面釋出緊張關係降溫訊號，恒生指數氣氛持續向好，今日高開46點後持續向上，高見18,356點，最多飆737點，收市仍升723點或4%，報18,343點，連升3日累飆2,262點，累計3日強制收回的恒指熊證超過400隻；國企股指數報6,269點，揚289點或4.8%；恒生科技指數報3,813點，漲359點或7.3%。主板成交額連續兩日逾二千億元，錄2,051億元。

A股亦衝高，上證綜合指數報3,134點，漲50點或1.6%；深圳成分指數報11,351點，升237點或2.1%；創業板指數報2,431點，漲56點或2.4%。兩市合共成交額1.06萬億元人民幣。

騰訊阿里升市火車頭

本周放榜的阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)為升市火車頭，前者報78.9元，飆7.85元或11%，推升恒指127點，連升3日累漲25.2%；後者報288元，揚27.4元或10.5%，帶動恒指135點，連升3日累飆24.5%。表現最好藍籌為碧桂園服務(6098)，全日飆18.2%或3.04元，至19.74元。相反，碧桂園(2007)折讓近18%配股，全日逆向瀉1.8%或0.06元，至3.2元，為第二差藍籌；表現最遜色藍籌為信義玻璃(868)，全日報14.54元，跌0.44元或2.9%。

港股通輕微吸資，滬深全共淨買額2.55億元，上海走資2.1億元，深圳則吸資4.65億元。