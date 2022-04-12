港股收市｜恒指彈110點 受制20天線

港股受制20天線，反彈受限。恒生指數早市走低，曾跌220點，失守21000關，午後向好曾倒升311點，高見21,519點，高低波幅531點，收市升幅收窄至110點或0.5%，報21,319點，全日均未能突破20天線(今日處21,535點)；國企股指數報7,264點，走高55點或0.8%；恒生科技指數報4,249點，升58點或1.4%。主板成交額1,284億元。

內地A股則明反彈，上證綜合指數報3,213點，升46點或1.5%；深圳成分指數報11,756點，揚236點或2.1%；創業板指數報2,523點，升61點或2.5%。

科技股彈 美團網易漲逾 4%

海底撈(6862)昨暴瀉後今反彈9.9%或1.26元，報14.02元，為表現最好藍籌；體育用品股及食品股亦走高，李寧(2331)升7.9%或4.5元，報61.5元，安踏體育(2020)漲6.9%或5.85元，報91.1元；華潤啤酒(291)漲2.5元或6%，報44.5元。另外，內地復批45款遊戲版號帶挈科技股向上，美團(3690)升6.4元或4.3%，報153.9元，網易(9999)漲6元或4.2%，報148.4元，京東集團(9618)及騰訊控股(700)分別升4.1%及3.6%，阿里巴巴(9988)則升0.5%。

弱勢藍籌有聯想集團(992)及內房，聯想今跌0.34元或4.2%，報7.78元，為表現最差藍籌；碧桂園(2007)則緊隨其後，下滑0.18元或2.9%，報6元。

港股通續吸資，滬深合共淨買額17.03億元，當中上海佔10.7億元，深圳佔6.33億元。