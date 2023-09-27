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財經
2023-09-27 16:50:02

港股收市｜恒指彈144點成交續低迷 恒大3日瀉42%

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港股收市｜恒指彈144點成交續低迷 恒大3日瀉42%

恒大全日下挫0.075元或19%，至0.32元，連跌4日累失42%。(資料圖片)

恒生指數最多漲189點，收市升144點或0.8%，報17,611點；國企股指數報6,069點，揚39點或0.7%；恒生科技指數報3,833點，走高16點或0.4%。主板成交額續低迷，錄759億元，連續3日不足千億元。

A股亦微升，上證綜合指數報3,107點，升5點或0.2%；深圳成分指數報10,104點，揚44點或0.4%；創業板指數報2,006點，揚16點或0.8%。兩市合共成交額7,165億元人民幣。

港股收市｜港股通吸資近37

港股通續吸資，滬深合共淨買額36.82億元，當中上海佔16.11億元，深圳佔20.71億元。滬股通及深股通則淨吸18.03億元人民幣，當中前者有19.84億元人民幣資金流入，後者則走資1.81億元人民幣。

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內房續弱，中國恒大集團(3333)董事局主席許家印傳出本月稍早被廣東警方帶走，全日下挫0.075元或19%，至0.32元，連跌3日累失42%；恒大物業(6666)亦跌14.5%，至0.59元。今日復牌的旭輝控股(884)0.315元，大跌0.445元或58.6%；旗下旭輝永升服務(1995)則大跌1.75元或57.4%，至1.3元。

港股收市｜友邦為升市火車頭

藍籌股方面，友邦保險(1299)昨成跌市主力，今日則為升市火車頭，全日報64.05元，升2.4元或3.9%，貢獻大市45點。表現最好藍籌為信義光能(968)，全日報5.7元，走高0.25元或4.6%；表現最差則為中國宏橋(1378)，報7.35元，挫0.26元或3.4%

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