港股收市｜恒指彈152點 地產指數逆向連挫6日

港股連跌5日後終反彈！恒生指數今早高見15,584點，最多升419點，惟午後升幅持續收窄，收市報15,317點，揚152點或1%，反彈續見乏力；國企股指數報5,217點，漲37點或0.7%；恒生科技指數報2,956點，揚71點或2.5%。主板成交額1,308億元。

值得留意的是，中港地產股持續走弱，恒生地產股分類指數逆市下挫0.7%或143點，報20,077點，連續6個交易日下跌，累挫10.4%，本月則瀉11.9%，連跌9個月，累失34.8%。恒隆地產(101)全日勁瀉0.74元或6.5%，報10.6元，為表現最差藍籌，華潤置地(1109)報27.1元，失1.15元或4.1%；龍湖集團(960)報15.58元，走低0.64元或3.9%；中國海外發展(688)報16.72元，挫0.6元或3.5%。

美團升半成領升

部分科技股繼續反彈，阿里健康(241)報3.58元，升0.29元或8.8%，另外美團(3690)亦漲6.2元或5%，報129.7元，推升恒指48點，為升市火車頭。

A股走勢亦先高後回，上證綜合指數曾升越3千關，收市再失守報2,999點，只揚23點或0.8%；深圳成分指數報10,818點，走高178點或1.7%；創業板指數報2,372點，漲58點或2.5%。兩市合共成交額9,142億元人民幣。

北水續向下，滬深港股通合共淨買額50.6億元，上海佔30.16億元，深圳佔20.44億元。滬深股通亦有資金流入，兩地合共淨買額34.32億元人民幣，上海佔1.53億元人民幣，深圳佔32.79億元人民幣。