港股收市｜恒指彈167點 科指跑贏漲2%守四千關

A股亦向上，上證綜合指數報3,120點，揚27點或0.9%；深圳成分指數報10,374點，走高54點或0.5%；創業板指數報2,086點，升1點或0.1%。兩市合共成交額8,184億元人民幣。

港股七連跌後反彈！恒生指數午後一度拗腰彈342點，收市升幅收窄至167點或1%，報17,791點；國企股指數報6,097點，揚66點或1.1%；恒生科技指數險守四千關，報4,000點，升77點或近2%。主板成交額1,023億元。

港股收市｜ 30 科指成分股 僅 1 股報跌

科技股反彈明顯，30隻成分股僅1隻報跌，比亞迪電子(285)、瑞聲科技(2018)、小鵬汽車(9868)升幅均逾半成，比亞迪電子報32.3元，淨2元或6.6%；瑞聲科技報16.38元，漲0.96元或6.2%；小鵬汽車報65.1元，升3.1元或半成。至於唯一下跌科指成分股為平安好醫生(1833)報16.72元，失0.12元或0.7%。至於藍籌以中升控股(881)表現最佳，全日報23.45元，升1.3元或5.9%；翰森製藥(3692)報9.98元，揚0.43元或4.5%；紫金礦業(2899)報12.24元，走高0.48元或4.1%。

另外，香港科技探索(1137)盈警後下挫近17%或0.7元，報3.42元。