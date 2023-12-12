港股收市｜恒指彈173點 成交不足900億 北水沽貨

外電指內地正召開中央經濟工作會議，恒生指數早段曾再跌44點後向上走，收市倒升173點或1.1%，報16,374點；國企股指數報5,614點，揚82點或1.5%；恒生科技指數報3,730點，走高63點或1.7%。主板成交額進一步萎縮至866億元，為本月最低。
A股重返三千關，上證綜合指數報3,003點，漲12點或0.45；深圳成分指數報9,625點，失7點或0.1%；創業板指數報1,903點，跌11點或0.6%。兩市合共成交額7,875億元人民幣。
北水南水齊走資，港股通淨沽出26.98億元，上海淨流走8.53億元，深圳走資18.45億元；滬股通走資18.29億元人民幣，深股通走資31.95億元人民幣，滬深合共淨沽出50.24億元人民幣。
港股收市｜內房造好 潤地龍湖飆半成
翰森製藥(3692)為表現最好藍籌，全日報15.1元，升0.98元或6.9%；內房造好，華潤置地(1109)報26.9元，大升1.5元或5.9%；龍湖集團(960)報12.74元，升0.6元或4.9%。另外，中國宏橋(1378)、李寧(2331)及小米集團(1810)均升逾4%。表現最差藍籌為藥明康德(2359)，報80.45元，失0.9元或1.1%；友邦保險(1299)報62.85元，跌0.7元或1.1%。
另外盈驚零售股走弱，「日本城」母企國際家居零售(1373)全日大挫0.2元或10.5%，報1.7元；「阿信屋」母企CEC國際(759)報0.265元，大跌0.015元或5.4%。進行大額再保險交易的宏利金融(945)報159.3元，升5.2元或3.4%。