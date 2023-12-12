港股收市｜恒指彈173點 成交不足900億 北水沽貨

恒生指數早段曾再跌44點後向上走，收市倒升173點或1.1%，報16,374點。(資料圖片)

外電指內地正召開中央經濟工作會議，恒生指數早段曾再跌44點後向上走，收市倒升173點或1.1%，報16,374點；國企股指數報5,614點，揚82點或1.5%；恒生科技指數報3,730點，走高63點或1.7%。主板成交額進一步萎縮至866億元，為本月最低。

A股重返三千關，上證綜合指數報3,003點，漲12點或0.45；深圳成分指數報9,625點，失7點或0.1%；創業板指數報1,903點，跌11點或0.6%。兩市合共成交額7,875億元人民幣。

北水南水齊走資，港股通淨沽出26.98億元，上海淨流走8.53億元，深圳走資18.45億元；滬股通走資18.29億元人民幣，深股通走資31.95億元人民幣，滬深合共淨沽出50.24億元人民幣。