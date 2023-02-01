港股收市｜恒指彈229點 科指跑贏 百度飆9%

美國聯儲局公布議息結果前夕，港股反覆向下。恒生指數早段曾挫139點，及後走高並倒升，並以全日高位22,072點收市，漲229點或1.1%；國企股指數報7,560點，升135點或1.8%；恒生科技指數報4,695點，走高153點或3.4%。主板成交額1,556億元。

A股向上，上證綜合指數報3,284點，揚29點或0.9%；深圳成分指數報12,158點，升156點或1.3%；創業板指數報2,613點，漲32點或1.3%。兩市合共成交額錄約1萬億元人民幣。

科技股再成升市推手，美團(3690)漲3.15%或5.5元，報180.1元，推升大市41點；阿里巴巴(9988)報110元，揚2.4元或2.2%，貢獻恒指42點；百度集團(9888)傳研發聊天機械人，今日報144.3元，走高11.9元或近9%，為表現最好藍籌，亦推升大市11點。

炒汽車股及三孩概念

新能源車股受捧，比亞迪(1211)大升15元或6.1%，報260元；理想汽車(2015)報103.9元，走高8.9元或9.4%；蔚來(9866)報97.5元，升5.8元或6.3%；小鵬汽車(9868)升4.1元或10.3%，報43.75元。另外，四川近日取消結婚及生育人數限制，三孩概念股爆升，母嬰電商平台寶寶樹集團(1761)飆0.18元或62%，報0.47元；中國育兒網絡(1736)亦漲39.3%或0.024元，報0.085元。

不過港股通連續3日走資，滬深港股通合共淨沽額20.29億元，上海佔11.01億元，深圳佔9.28億元，3日累計淨流走77.7億元。北向則連續16個交易日吸資，今日滬股通及深股通合共淨買額69.74億元人民幣。