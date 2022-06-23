港股收市｜恒指彈265點 吉利兩日飆12%

美國10年長債息向下，港股稍反彈。恒生指數最多升435點，收市則漲265點或1.3%；國企股指數報7,463點，揚128點或1.8%；恒生科技指數報4,655點，漲103點或2.3%。主板成交額約1,206億元。

內地A股亦向上，上證綜合指數報3,320點，漲52點或1.6%；深圳成分指數報12,514點，升268點或2.2%；創業板指數報2,760點，走高82點或3.1%。兩市合共成交額約1.08萬億元人民幣。

吉利汽車(175)連續兩日成表現最好藍籌，全日再飆7.4%或1.16元，報16.84元，兩日累飆11.8%；車股造好，比亞迪(1211)漲4.5%或13.4元，報310元，理想汽車(2015)再升9.5%或13.3元，報154.2元破頂，小鵬汽車(9868)漲9.8%，報127元。

東方海外瀉 5.3% 藍籌最弱

阿里巴巴(9988)升6.4%或6.5元，報108元，為第二大升幅藍籌並領升大市，推高恒指96點。另外騰訊控股(700)報375元，升5元或1.4%；美團(3690)走高1元或0.5%，報192.6元。藍籌新貴東方海外(316)表現最差，報216.4元，跌5.3%或12元，為逾一個月低。

港股通續吸資，滬深合共淨買額18.71億元，當中上海佔1.14億元，深圳佔17.57億元。