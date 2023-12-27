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財經
2023-12-27 16:59:27

港股收市｜恒指彈284點細價股異動 海天飆2倍宏強瀉94%

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港股收市｜恒指彈284點細價股異動 海天飆2倍宏強瀉94%

恒生指數一度飆333點，收市仍升284點或1.7%，報16,624點。(資料圖片)

騰訊控股(700)上周五急瀉後今反彈，聯同阿里巴巴(9988)合共推高港股，恒生指數一度飆333點，收市仍升284點或1.7%，報16,624點；國企股指數報5,603點，漲114點或2.1%；恒生科技指數報3,639點，升91點或2.6%。主版成交額992億元。

A股亦彈，上證綜合指數報2,914點，走高15點或0.5%；深圳成分指數報9,191點，升34點或0.4%；創業板指數報1,809點，升1點或0.1%。兩市合共成交額6,368億元人民幣。

港股通淨流入12.42億元，上海佔5.7億元，深圳佔6.72億元；滬股通淨吸37.24億元人民幣，深股通淨買19.54億元人民幣，兩市合共淨買入56.78億元人民幣。

港股收市｜騰訊升4% 貢獻大市48

騰訊全日升11元或4%，報285元，貢獻恒指48點；阿里則升1.95元或2.7%，報73.8元，推升36點；另外美團(3690)亦走高1.7元或2.2%，報78.3元，推升16點。另外，網易(9999)亦貢獻14.5元或11.9%，報136.5元，亦推升大市16點，為表現最好藍籌。至於表現最差藍籌為東方海外國際(316)，全日報109.6元，失3.4元或3%

創板股異動，並進佔七大升幅榜，海天天綫(8227)狂飆2.25倍，至0.78元，弘浩國際(8375)亦大漲72.7%，至0.24元。部分細價股則急瀉，宏強控股(8262)大插水94%後中途停牌，停牌前報0.086元；奇士達(6918)大跌九成；夢東方(593)87.1%；巨星醫療(2393)及華視集團(1111)則大瀉逾五成。

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