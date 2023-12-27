港股收市｜恒指彈284點細價股異動 海天飆2倍宏強瀉94%

恒生指數一度飆333點，收市仍升284點或1.7%，報16,624點。(資料圖片)

騰訊控股(700)上周五急瀉後今反彈，聯同阿里巴巴(9988)合共推高港股，恒生指數一度飆333點，收市仍升284點或1.7%，報16,624點；國企股指數報5,603點，漲114點或2.1%；恒生科技指數報3,639點，升91點或2.6%。主版成交額992億元。

A股亦彈，上證綜合指數報2,914點，走高15點或0.5%；深圳成分指數報9,191點，升34點或0.4%；創業板指數報1,809點，升1點或0.1%。兩市合共成交額6,368億元人民幣。

港股通淨流入12.42億元，上海佔5.7億元，深圳佔6.72億元；滬股通淨吸37.24億元人民幣，深股通淨買19.54億元人民幣，兩市合共淨買入56.78億元人民幣。