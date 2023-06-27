熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
財經
2023-06-27 17:18:42

港股收市｜恒指彈354點北水套現 新世界微升0.8%

分享：
港股收市｜恒指彈354點北水套現 新世界升幅近全蒸發

新世界最多曾飆10.1%，惟收市升幅近全蒸發，報19.68元，走高0.16元或0.8%。(資料圖片)

人民幣中間價續下跌，但有傳國有內銀入市撐人民幣止跌，恒生指數連跌5日後今日呈強，最多飆432點，收市仍升354點或1.9%；國企股指數報6,504點，漲132點或2.1%；恒生科技指數報3,972點，走高99點或5.6%。主板成交額917億元，連續5個交易日不足千億元。

A股亦衝高，上證綜合指數報3,189點，揚38點或1.2%；深圳成分指數報10,978點，走高105點或近1%；創業板指數報2,191點，走高5點或0.3%。兩市合共成交額8,411億元人民幣。

新創建收報8.9 較全購價低近3%

今日市場焦點落在周大福企業以每股9.15元全購新創建(659)的大刁，新創建全日報8.9元，漲0.91元或11.4%，較全購價仍低2.7%；新世界發展(017)最多曾飆10.1%，惟收市升幅近全蒸發，報19.68元，走高0.16元或0.8%

至於表現最好板塊為內房，碧桂園服務(6098)10.28元，漲1.04元或11.3%，為表現最好藍籌；龍湖集團(960)19.34元，走高1.46元或8.2%；碧桂園(2007)1.66元，漲0.11元或7.1%；華潤置地(1109)33.75元，走高1.9元或近6%。另外，阿里巴巴(9988)全日升2.2元或2.6%，報85.45元，貢獻大市41點；騰訊控股(700)341.4元，升8.6元或2.6%，貢獻大市40點，為兩大升市火車頭。

港股收市｜恒指彈354點北水套現 新世界升幅近全蒸發

有傳國有內銀入市撐人民幣止跌，恒生指數連跌5日後今日呈強。(資料圖片)

表現最差藍籌為華潤電力(836)，全日報17.08元，失0.2元或1.2%；中國聯通(762)5.01元，失0.05元或近1%；比亞迪(1211)252.6元，失2元或0.8%

滬深港股通合共淨流出73.6

不過北水卻趁大市反彈套現，滬深港股通合共淨流出73.6億元，上海走資43.51億元，深圳淨沽30.09億元。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受