港股收市｜恒指彈462點 碧桂園剔出藍籌前漲15%

內地出招撐樓市及人民幣，利好內房、金融及科技股等板塊，恒生指數最高見18,899點，即一度升517點，收市仍升462點或2.5%，報18,844點；國企股指數報6,533點，走高201點或3.2%；恒生科技股指數報4,305點，揚125點或3%。收市後恒指換馬，主板成交額增至1,527億元。

A股衝高，上證綜合指數報3,177點，走高43點或1.4%；深圳成分指數報10,611點，跌148點或1.4%；創業板指數報2,118點，升17點或0.8%。兩市合共成交額8,849億元人民幣。

港股收市｜港股通連續吸資 10 女

港股通連續吸資10個交易日，滬深合共淨買額42.99億元，上海佔24.97億元，深圳佔18.01億元。

收市後剔出藍籌的碧桂園(2007)成表現最好藍籌，全日漲14.6%或0.13元，報1.02元，擺脫毫子股；同為內房藍籌的華潤置地(1109)報36.45元，升3.3元或近一成；龍湖集團(960)則升1.38元或8.3%，報17.9元；中國海外(688)報17.92元，升1.38元或8.3%。