港股收市｜恒指彈462點 碧桂園剔出藍籌前漲15%

內地出招撐樓市及人民幣，利好內房、金融及科技股等板塊，恒生指數最高見18,899點，即一度升517點，收市仍升462點或2.5%，報18,844點；國企股指數報6,533點，走高201點或3.2%；恒生科技股指數報4,305點，揚125點或3%。收市後恒指換馬，主板成交額增至1,527億元。
A股衝高，上證綜合指數報3,177點，走高43點或1.4%；深圳成分指數報10,611點，跌148點或1.4%；創業板指數報2,118點，升17點或0.8%。兩市合共成交額8,849億元人民幣。
港股收市｜港股通連續吸資10女
港股通連續吸資10個交易日，滬深合共淨買額42.99億元，上海佔24.97億元，深圳佔18.01億元。
收市後剔出藍籌的碧桂園(2007)成表現最好藍籌，全日漲14.6%或0.13元，報1.02元，擺脫毫子股；同為內房藍籌的華潤置地(1109)報36.45元，升3.3元或近一成；龍湖集團(960)則升1.38元或8.3%，報17.9元；中國海外(688)報17.92元，升1.38元或8.3%。
港股收市｜平保飆近7% ATM升市火車頭
至於升市火車頭為ATM及中國平安保險(2318)，阿里巴巴(9988)全日飆3.3%或2.95元，報93.15元，貢獻大市55點；騰訊控股報333.4元，升8.4元或2.6%，貢獻39點；美團(3690)報132.7元，走高4.2元或3.3%，推升大市38點；平保漲3.15元或6.7%，報50.1元，推升大市32點。
至於表現最差藍籌為新奧能源(2688)，全日失2.35元或3.8%，報59.15元。