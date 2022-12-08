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財經
2022-12-08 16:47:54

港股收市｜恒指彈635點 科指飆近7%

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港股收市｜恒指彈635點 科指飆近7%

恒生指數今日最多飆707點，越19,500關口。(資料圖片)

繼內地後，今日亦傳出本地放寬新冠肺炎疫情防控措施，恒生指數最多飆707點，越19,500關口，收市仍漲635點或3.4%，報19,450點，收復周三失地；國企股指數報6,666點，升233點或3.6%；恒生科技指數報4,270點，飆265點或6.6%，亦收復兩日失地。主板成交額1,607億元。

內地股市反覆向下，上證綜合指數報3,197點，反覆跌2點或0.1%；深圳成分指數報1,389點，跌28點或0.3%；創業板指數報2,411點，跌2點或0.1%。兩地成交額8,699億元人民幣。

賭股集體走高 金沙漲一成

ATM及友邦保險(1299)領升大市，騰訊控股(700)17.2元或5.7%，貢獻88點；美團(3690)10.8元或6.4%，推升81點；阿里巴巴(9988)大升4.35元或5.1%，貢獻76點；友邦則飆3.95元或5%，推高75點。表現最好藍籌為阿里健康(241)，全日漲1.36元或16.1%，報9.83元；其次為金沙中國(1928)，全日升2.35元或10%，報25.85元。其餘濠賭股除銀河娛樂(027)5.6%外，全數漲逾一成，永利澳門(1128)更爆升22.4%，至9.51元。

北水續食胡，滬深港股通全共淨走資4.23億元，當中上海淨沽出16.32億元，深圳淨買12.09億元。

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