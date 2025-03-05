港股收市｜恒指急升652點重上23000　長和飆22%宜儲貨？地產金融股發力追落後？(有片)

第十四屆全國人大三次會議，今早(5日)在北京人民大會堂開幕。恒生指數經過過去2日調整後，今日高開258點，重上23,000點，成交34.78億，隨後升幅不斷擴大，尾市進一步推升。恒指收市報23,594點，升652點，成交2,586億元；科指報5,757點，升222點；國指報8,630點，升262點。

科技股領漲 金融內險股普升 【16:45更新】科技股領漲，騰訊(700)升近3%，報505.5元；阿里巴巴(9988)升逾1%，報129.9元；美團(3690.HK)升逾6%，報171.5元；京東(9618.HK)升3%，報165.1元。 小米(1810)升7%，報54.2元；比亞迪電子(285)升近6%，報51.15元。

長和(001)擬出售港口料套現1,480億港元，股價全日飆升21.86%，報47.1元，升8.45元，是全日升幅最大的藍籌；同系的長實(1113)升近5%，報35.25元。 金融股有支持，恒生(011)升1%，報107.4元；渣打(2888)升0.48%，報125元；滙豐回吐0.15元，報91.9元。 另外，總理工作報告提到要適時降準降息，內銀股上升，建行(939)升0.15元，報6.78元；農行(1288)升0.08元，報4.75元；工行(1398)升0.14元，報5.62元；中行(3988)升0.12元，報4.53元。 內險股反彈，中國平安(2318)升2%，報46.45元；中國太保(2601)升逾3%，報23.3元。 泡泡瑪特(9992)升近7%破頂，報116.1元。

泡泡瑪特升逾6%破頂 【12:18更新】長和(001)擬賣港口料套現1,480億港元，股價半日升21%，報46.85元，成交37.79億，比昨日5.2億多出32億，是半日表現最好的藍籌。至於同系的長實(1113)升近5%，報35.2元。 領展(823)升逾3%，報36.2元。 芯片股造，中芯(981)反彈逾3%，報53.35元；華虹半導體(1347)升逾4%，報35.25元。 泡泡瑪特(9992)升逾6%，報115.7元，盤中曾見117元破頂。 滙豐(005)回吐1.3%，報90.85元。 華潤置地逆市跌逾1%，報25.75元，是跌幅最大的藍籌。 長和料 套現 1480 億港元 總市值1800億 【09:45更新】長和(001)擬出售和記港口非中國資產，包括巴拿馬港口股權，預料套現1,480億港元，股價大幅高開，初段升21%，報47.05元，成交21億，總市值約1,800億，是目前表現最好的藍籌。

科技股向上，騰訊(700)升逾2%，重上500元；阿里巴巴(9988)升0.5元，報128.5元；美團(3690)升逾3%，報166.6元；百度 (09888.HK)計劃發行以人民幣計值的優先票據，股價升1%，報85.75元。 車股反彈，比亞迪(1211)升0.8%，報341.8元；小米(1810)升逾2%，報51.75元；小鵬(9868)及理想汽車(2015)均升逾1%。 泡泡瑪特(9992)升半成，破頂高見115.8元。 金融股方面，滙豐(005)回吐0.45元，報91.6元；港交所(388)升逾1%，報341.6元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並作非任何投資或買賣建議。)