港股收市｜恒指悶升109點 生科股指數飆逾4%

港股乏方向，恒生指數全日高低波幅只有196點，收市反覆報升109點或0.6%，報19,415點；國企股指數報6,613點，揚22點或0.3%；恒生科技指數報4,074點，走高20點或0.5%。主板成交額僅760億元，為約半個月最低成交。
A股反覆微升，上證綜合指數報3,245點，漲1點或0.04%；深圳成分指數報11,130點，飆38點或0.3%；創業板指數報2,232點，走高4點或0.2%。兩市合共成交額9,293億元人民幣。
新科股衝高，恒生香港上市生物科技指數全日勁飆4.4%或45點，報1,084點。翰森製藥(3692)報13.82元，升0.86元或6.6%，為表現最好藍籌；中國生物製藥(1177)報3.58元，升0.12元或3.5%；藥明生物(2269)報39.4元，漲1.3元或3.4%。另外，榮昌生物(9995)、復宏漢霖(2696)、科濟藥業(2171)、康方生物(9926)及信達生物(1801)，全數升幅超過一成。
內需內銀弱 康師傅逆市挫近3%
至於內需及內銀走弱，康師傅(322)報11.92元，挫0.34元或2.8%，為表現最差藍籌；海爾智家(6690)報23.7元，失0.25元或1%。內銀股工商銀行(1398)報4.19元，失0.05元或1.2%；中國銀行(3988)報3.16元，跌0.03元或0.9%。
至於昨日大升的新能源汽車股則回吐，小鵬汽車(9868)報54.45元，失3.8元或6.5%；蔚來(9866)報77.95元，跌4.05元或4.9%；零跑汽車(9863)報46元，跌1.95元或4.1%。不過汽車零件股浙江世寶(1057)接力飆，全日報2.66元，大升0.62元或30.4%。
港股通則轉吸資4.55億元，當中深圳淨買額10.69億元，上海淨沽出6.14億元。