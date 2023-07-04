港股收市｜恒指悶升109點 生科股指數飆逾4%

港股乏方向，恒生指數全日高低波幅只有196點，收市反覆報升109點或0.6%，報19,415點；國企股指數報6,613點，揚22點或0.3%；恒生科技指數報4,074點，走高20點或0.5%。主板成交額僅760億元，為約半個月最低成交。

A股反覆微升，上證綜合指數報3,245點，漲1點或0.04%；深圳成分指數報11,130點，飆38點或0.3%；創業板指數報2,232點，走高4點或0.2%。兩市合共成交額9,293億元人民幣。

新科股衝高，恒生香港上市生物科技指數全日勁飆4.4%或45點，報1,084點。翰森製藥(3692)報13.82元，升0.86元或6.6%，為表現最好藍籌；中國生物製藥(1177)報3.58元，升0.12元或3.5%；藥明生物(2269)報39.4元，漲1.3元或3.4%。另外，榮昌生物(9995)、復宏漢霖(2696)、科濟藥業(2171)、康方生物(9926)及信達生物(1801)，全數升幅超過一成。