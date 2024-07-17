港股收市｜恒指悶升11點 全日高低波幅149點 北水轉走資

港股陷50天線及250天線之間的上落困局。(資料圖片)

港股陷50天線及250天線之間的上落困局，恒生指數全日高低波幅149點，最多跌69點，最高升80點，收市報17,739點，升11點或0.06%；國企股指數報6,297點，失19點或0.3%；恒生科技指數報3,640點，漲19點或0.5%。主板成交額1,050億元。

A股走低，上證綜合指數報2,962點，跌13點或0.5%；深圳成分指數報8,835點，失41點或0.5%；創業板指數報1,696點，升不足1點。兩市合共成交額6,751億元人民幣。

港股通連續15日吸資後斷纜，今日滬深合共淨走資3.16億元，當中上海港股通吸資17.15億元，深圳港股通走資20.31億元。