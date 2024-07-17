港股收市｜恒指悶升11點 全日高低波幅149點 北水轉走資

港股陷50天線及250天線之間的上落困局，恒生指數全日高低波幅149點，最多跌69點，最高升80點，收市報17,739點，升11點或0.06%；國企股指數報6,297點，失19點或0.3%；恒生科技指數報3,640點，漲19點或0.5%。主板成交額1,050億元。
A股走低，上證綜合指數報2,962點，跌13點或0.5%；深圳成分指數報8,835點，失41點或0.5%；創業板指數報1,696點，升不足1點。兩市合共成交額6,751億元人民幣。
港股通連續15日吸資後斷纜，今日滬深合共淨走資3.16億元，當中上海港股通吸資17.15億元，深圳港股通走資20.31億元。
比亞迪電子藍籌最佳 阿里健康飆8.6%
比亞迪電子(285)全日大跌6.9%或2.6元，報35.05元，為表現最差藍籌。三桶油亦走低，中國石油(857)挫5.8%或0.46元，報7.46元；中海油(883)報21.15元，失1.15元或5.2%；中國石化(386)報4.8元，跌0.22元或3.7%。相反，阿里健康(241)走高，全日飆8.6%或0.27元，報3.42元，藍籌最佳；緊次為李寧(2331)報15.82元，升0.9元或6%；蒙牛乳業(23191)則升0.78元或5.4%，報15.18元。
晶片股再遇美國制裁逆風 華虹挫5.9%
另外，美國據報考慮向日本和荷蘭等國的公司施壓，限制其與中國晶片貿易，晶片股普遍向下，華虹半導體(1347)報22.2元，跌5.9%；中芯國際(981)報17.16元，失5.2%；宏光半導體(6908)及晶門半導體(2878)分別挫3.9%及1.6%。