港股收市｜恒指悶升14點 3大ETF成交額共逾百億

市場觀望美國本周議息結果，港股續乏方向，恒生指數全日高低波幅185點，收市只微升14點或0.1%，連升4個交易日；國企股指數報6,585點，失3點或0.1%；恒生科技指數報3,944點，漲10點或0.3%。主板成交額803億元，為近1個月低，連續4日不足900億元。

A股亦各自走，上證綜合指數報3,228點，跌2點或0.1%；深圳成分指數報10,873點，升79點或0.7%；創業板指數報2,152點，漲9點或0.4%。兩市合共成交額9,655億元人民幣。

盈富基金躋最活躍港股

指數買賣基金(ETF)連日活躍，盈富基金(2800)成交額57.7億元躋港股榜首；恒生中國企業(2828)成交額34.06億元，位列第三；南方恒生科技(3033)亦錄11.48億元成交，排第九。三大ETF成交額合共逾百億元，佔主板成交額近13%。

汽車股表現佳，小鵬汽車(9868)飆11.1%，報38.4元；蔚來(9866)亦大升4.7%，至63.15元。