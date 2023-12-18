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財經
2023-12-18 16:59:37

港股收市｜恒指悶跌162點 近四分一成交買3大ETF

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港股收市｜恒指悶跌162點 近四分一成交買3大ETF

恒生指數全日在141點波幅上落。(資料圖片)

港股臨近年結續在低位浮沈，恒生指數全日在141點波幅上落，最多跌220點，收市仍失162點或1%，報16,629點；國企股指收報5,634點，失65點或1.2%；恒生科技指收報3,730點，失50點或1.3%。主板成交額943億元。

A股走低，上證綜合指數報2,930點，跌11點或0.4%；深圳成分指數報9,279點，失105點或1.1%；創業板指數報1,820點，跌28點或1.5%。兩市合共成交額6,926億元人民幣。

港股收市｜港股通狂吸水118億元

南水北水均吸資，港股通合共淨買額117.51億元，為3個月最多，上海佔63.15億元，深圳佔54.36億元。滬股通吸資14.7億元人民幣，深股通吸12.57億元人民幣，兩市合共淨買額27.27億元人民幣。

三大主要ETF(指數買賣基金)為最活躍港股三甲，盈富基金(2800)144.8億元；恒生中國企業(2828)41.63億元；南方恒生科技(3033)37.96億元。3ETF合共成交224.4億元，佔主板成交額24%

信義光能(968)及中國生物製藥(1177)為表現最差兩大藍籌，前者報4.11元，失0.26元或近6%；後者報3.27元，跌0.2元或5.8%。另外，華潤萬象生活(1209)、海底撈(6862)、中信股份(267)及蒙牛乳業(2319)均挫逾3%

表現最好藍籌為東方海外國際(316)，報107.6元，升4.3元或4.2%；另外創科實業(669)91.9元，升3.2元或3.6%

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