港股收市｜恒指悶跌162點 近四分一成交買3大ETF

恒生指數全日在141點波幅上落。(資料圖片)

港股臨近年結續在低位浮沈，恒生指數全日在141點波幅上落，最多跌220點，收市仍失162點或1%，報16,629點；國企股指收報5,634點，失65點或1.2%；恒生科技指收報3,730點，失50點或1.3%。主板成交額943億元。

A股走低，上證綜合指數報2,930點，跌11點或0.4%；深圳成分指數報9,279點，失105點或1.1%；創業板指數報1,820點，跌28點或1.5%。兩市合共成交額6,926億元人民幣。

港股收市｜港股通狂吸水 118 億元

南水北水均吸資，港股通合共淨買額117.51億元，為3個月最多，上海佔63.15億元，深圳佔54.36億元。滬股通吸資14.7億元人民幣，深股通吸12.57億元人民幣，兩市合共淨買額27.27億元人民幣。