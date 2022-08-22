港股收市｜恒指挫116點 內房俏 旭輝飆11%

恒生指數曾倒升52點，惟收市再倒跌116點或0.6%。(資料圖片)

內地今早不對稱下調LPR救樓市，惟沖喜作用短暫，恒生指數早段曾瀉209點，及後曾倒升52點，惟收市再倒跌116點或0.6%，報19,656點；國企股指數報6,695點，失24點或0.4%；恒生科技指數報4,152點，挫40點或近1%。主板成交額831億元。

A股則造好，上證綜合指數報3,277點，揚19點或0.6%；深證成份指數報12,505點，漲147點或1.2%；創業板指數報2,779點，升44點或1.6%。兩市合共成交額1.03萬億元人民幣。

大市整體下跌股份數目逾8百隻，上升約7百隻，藍籌股中，新奧能源(2688)報103.5元，跌17.2元或14.3%，表現最差；中國宏橋(1378)則升4.3%或0.33元，報8.03元，表現最佳。內房股成大市焦點，旭輝控股(884)大升11.5%，至2.42元；雅居樂(3383)漲6.5%，報2.63元；富力地產(2777)升4.5%，報1.64元；寶龍地產(1238)亦揚4%，至1.03元。另一焦點為藍籌新貴，周大福(1929)一度飆近7%，收市倒跌0.6%或0.1元，報16.26元；百度(9888)全日升1.2元或0.9%，報128.9元；翰森製藥(3692)大升0.5元或3.2%，報16元；中國神華(1088)則升0.5元或2.1%，報24元。

港股通吸資，滬深合共淨買額13.29億元，上海佔7.19億元，深圳佔6.1億元。