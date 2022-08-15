港股收市｜恒指挫134點 連續10日困二萬水平

內地經濟數據遜色，港股反覆向下，恒生指數本月持續受困二萬關，今日低見19,984點，最多跌191點，收市仍挫134點或0.7%，報20,040點，已連續10個交易日在二萬關附近反覆；國企股指數報6,814點，失43點或0.6%；恒生科技指數報4,308點，跌41點或1%。主板成交額持續偏低，僅錄738億元，連續9日不足千億元。

A股個別發展，上證綜合指數報3,276點，跌不足1點或0.02%；深圳成分指數報12,460點，升40點或0.3%；創業板指數報2,718點，漲27點或1%。兩市合共成交額9,763億元人民幣。

海底撈漲 8% 稱冠藍籌

在經濟衰退風險憂慮下，上周五放榜的東方海外國際(316)，今日為表現最差藍籌，全日勁瀉14.7%或39元，報226元；另中芯國際(981)亦大跌1.04元或6.1%，報16.04元；碧桂園服務(6098)及碧桂園(2007)亦分別瀉4.9%及4.5%，前者報13.84元，跌0.72元，後者報2.32元，失0.11元。表現最好藍籌為昨發盈警的海底撈(6862)，全日漲1.28元或8%，報17.3元。

港股通吸資，滬深合共淨買額2億元，上海佔1.64億元，深圳佔3,600萬元。