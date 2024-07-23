港股收市｜恒指挫166點 險守牛熊線 內銀股俏

三中全會後股市未見受惠，港股反彈1日後再向下走。恒生指數早段曾再升72點後，旋即倒跌，午後最多挫184點，收市報17,469點，失166點或0.9%，險守俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(今日處17,461點)；國企股指數報6,194點，失59點或近1%；恒生科技指數報3,545點，挫65點或1.8%。主板成交額進一步萎縮，至858億元，連續兩日不足千億，按日再縮8%。
A股跌勢更明顯，上證綜合指數報2,915點，失48點或1.6%；深圳成分指數報8,606點，失263點或近3%；創業板指數報1,671點，跌52點或3%。兩市合共成交額6,622億元人民幣。
北水吸資額大減
北水連續4個交易日吸資，但吸資額大減，滬深合共淨買額9,400萬元，上海港股通淨吸資1.63億元，深圳港股通走資6,900萬元。
市傳內地國有銀行擬降存息牌價保淨息差，內銀造好，工商銀行(1398)及中國銀行(3988)分別逆市漲1.4%及1.2%，至分別4.34元及3.46元，建設銀行(939)升1.1%，至5.48元，躋身藍籌升幅榜五甲。至於表現最好藍籌為中國聯通(762)，報7.47元，升0.15元或2.1%。
至於有9隻藍籌跌幅逾3%，最差為比亞迪電子(285)挫1.6元或4.7%，報32.15元；翰森製藥(3692)失0.76元或4.3%，報17.02元；農夫山泉(9633)報33.1元，跌1.3元或3.8%。