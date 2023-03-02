港股收市｜恒指挫190點 中移動3日漲6.5%

美國10年債息升越4厘，港股昨明顯反彈後，今日乏力，恒生指數全日在10天移動平均線(現報20,370點)窄幅上落，高低波幅227點，收市報20,429點，失190點或0.9%；國企股指數報6,857點，向下57點或0.8%；恒生科技指數報4,126點，跌59點或1.4%。主板成交額1,105億元。

A股走低，上證綜合指數報3,310點，失1點或0.1%；深圳成分指數報11,849點，跌64點或0.5%；創業板指數報2,418點，跌25點或1%。兩市合共成交額9,335億元人民幣。

阿里挫近半成

金沙中國(1928)全日挫1.4元或4.9%，報27.15元，為表現最差藍籌。不過科技股仍為拖累大市主力，阿里巴巴(9988)全日挫4.3元或4.7%，報87.6元，拖低恒指76點，即佔跌市四成；另外騰訊控股(700)報362.8元，失6元或1.6%，拖累大市31點。中國移動(941)則連升3日，今日報61元，升0.4元或0.7%，3日累升6.5%，再創約4年高。表現最好藍籌為東方海外(316)，報137.4元，升8.6元或6.7%。

港股通吸資，滬深合共淨買額73.12億元，上海佔33.8億元，深圳佔39.32億元。