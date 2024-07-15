港股收市｜恒指挫277點險守萬八關 科技股重災

三中全會開幕，惟內地上季國內生產總值(GDP)增4.7%，低過市場預期的5.1%，增速亦較上季少0.6個百分點，創5個季度最低水平。恒生指數最多挫347點，一度失萬八關，收市報18,015點，跌277點或1.5%，險守萬八關；國企股指數報6,421點，跌110點或1.7%；恒生科技指數報3,672，失109點或2.9%，為近兩個月來最大跌幅。

主板成交額再跌穿千億元，錄911億元。滬深港股通淨吸資48.71億元，連續14個交易日吸資。

A股則兩邊走，上證綜合指數報2,974點，升2點或0.1%；深圳成分指數報8,801點，跌52點或0.6%；創業板指數報1,673點，失10點或0.6%。兩市合共成交額6,022億元人民幣。