港股收市｜恒指挫277點險守萬八關 科技股重災

三中全會開幕，惟內地上季國內生產總值(GDP)增4.7%，低過市場預期的5.1%，增速亦較上季少0.6個百分點，創5個季度最低水平。恒生指數最多挫347點，一度失萬八關，收市報18,015點，跌277點或1.5%，險守萬八關；國企股指數報6,421點，跌110點或1.7%；恒生科技指數報3,672，失109點或2.9%，為近兩個月來最大跌幅。
主板成交額再跌穿千億元，錄911億元。滬深港股通淨吸資48.71億元，連續14個交易日吸資。
A股則兩邊走，上證綜合指數報2,974點，升2點或0.1%；深圳成分指數報8,801點，跌52點或0.6%；創業板指數報1,673點，失10點或0.6%。兩市合共成交額6,022億元人民幣。
百度京東健康瀉半成
科技股重災，百度集團(9888)大跌5.55元或5.6%，報93.95元，為表現最差藍籌；僅次為京東健康(6618)報21.55元，失1.2元或5.3%； 京東集團(9618)報106.7元，失5.3元或4.7%。另外科指成分指中，金蝶國際(268)瀉12.5%，報6.74元，表現最差；嗶哩嗶哩(9626)亦挫11元或8.1%，報125.5元。
至於表現最好藍籌為中升控股(881)，全日報13.12元，升0.4元或3.1%；中國神華(1088)則報35.15元，升0.9元或2.6%。