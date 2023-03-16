港股收市｜恒指挫335點蒸發昨日升幅 百度挫6.4%

百度股價在文心一言發布會開始後即插水，收市報125.1元，大跌8.5元或6.4%。(資料圖片)

瑞信再引爆銀行股憂慮，拖累港股走低。恒生指數最多跌430點，至19,109點，收市仍挫335點或1.7%，報19,203點，蒸發周三升幅；國企股指數報6,482點，失77點或1.2%；恒生科技指數報3,811點，走低54點或1.4%。主板成交額1,114億元。

A股向下，上證綜合指數報3,226點，跌36點或1.1%；深圳成分指數報11,237點，失175點或1.5%；創業板指數報2,302點，走低35點或1.5%。兩市合共成交額8,450億元人民幣。

友邦滙控領跌

金融股領跌，友邦保險(1299)全日挫4.1元或5.1%，報76.4元，拖低大市78點；滙豐控股(005)報53.9元，失1.3元或2.4%，拖低恒指37點，至於中銀香港(2388)亦大跌1元或3.9%，報24.9元。另外，騰訊控股(700)報336元，跌8.6元或2.5%，亦拖低大市40點。至於表現最差藍籌為今日發布「文心一言」的百度集團(9888)，股價在發布會開始後即插水，收市報125.1元，大跌8.5元或6.4%。

而表現最好藍籌為阿里健康(241)，全日報5.89元，升0.22元或3.9%；另外領展(823)大升1.2元或2.5%，報49.7元，其供股權亦急升32.4%或1.32元，至5.4元。內房跌完又反彈，龍湖集團(960)報21.2元，逆市揚0.2元或近1%，碧桂園(2007)報2.08元，漲0.01元或0.5%。

港股通連續 7 日吸資 累涉逾 200 億

港股通連續7日吸資，今日滬深淨買額共20.62億元，上海佔18.64億元，深圳佔1.98億元。