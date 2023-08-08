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財經
2023-08-08 17:24:14

港股收市｜恒指挫353點失牛熊線 碧桂園插水14%

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港股收市｜恒指挫353點失牛熊線 碧桂園插水14%

碧桂園未能兌付8月6日到期的兩筆美元債利息，股價直插水。(資料圖片)

內地反貪腐，加上內房債務再爆危機，恒生指數全日低走，一度大挫425點，至19,112點，收市報19,184點，仍失353點或1.8%，跌穿俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(19,297)；國企股指數報6,587點，失146點或2.2%；恒生科技指數報4,374點，跌125點或2.8%。主板成交額1,046億元。

上證綜合指數收報3,260點，挫8點或0.3%；深圳成分指數報11,098點，跌46點或0.45；創業板指數報2,228點，走低11點或0.5%。兩市合共成交額7,989億元人民幣。

港股收市｜ATM成跌市火車頭

碧桂園(2007)未能兌付86日到期的兩筆美元債利息，股價直插水，收市報1.13元，大跌0.19元或14.4%，為表現最差藍籌；碧桂園服務(6098)亦大跌9.7%0.87元，報8.12元。跌市火車頭為ATM，阿里巴巴(9988)93.05元，失2.55元或2.7%，拖低大市48點；美團(3690)140.1元，失4.6元或3.2%，拖低41點；騰訊控股(700)334.8元，跌6.4元或1.9%，拉低30點。

港股收市｜恒指挫353點失牛熊線 碧桂園插水14%

恒生指數跌穿俗稱牛熊分界線的250天移動平均線。(資料圖片)

港股收市｜三桶油造好 北水吸資

表現最好藍籌為中國宏橋(1378)，全日報7.68元，漲0.28元或3.8%。三桶油亦造好，中國石油(857)5.73元，升0.09元或1.6%，為表現第二佳藍籌；中海油(883)12.64元，升0.04元或0.3%；中國石化(386)4.38元，無升跌。

港股通吸資，滬深合共淨買額73.3億元，上海佔33.41億元，深圳佔39.89億元。

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