港股收市｜恒指挫387點 北水120億掃貨 國藥染藍即挫8%

內地服務業PMI創今年低再惹經濟憂慮，人民幣兌一美元再失守7.3，恒生指數最多瀉413點，收市仍挫387點或2.1%，報18,456點；國企股指數報6,396點，瀉136點或2.15；恒生科技指數報4,193點，跌111點或2.6%。主板成交額1,015億元。

A股向下，上證綜合指數報3,154點，跌22點或0.7%；深圳成分指數報10,540點，跌71點或0.7%；創業板指數報2,111點，失6點或0.3%。兩市合共成交額8,039億元人民幣。

港股收市｜港股通連續 11 日吸資

港股通連續11個交易日吸資，滬深港股通今日合共淨買額高達119.99億元，為1個半月來最高，當中上海位62.01億元，深圳佔57.98億元，累計11日共錄約520億元吸資。