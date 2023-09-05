港股收市｜恒指挫387點 北水120億掃貨 國藥染藍即挫8%

內地服務業PMI創今年低再惹經濟憂慮，人民幣兌一美元再失守7.3，恒生指數最多瀉413點，收市仍挫387點或2.1%，報18,456點；國企股指數報6,396點，瀉136點或2.15；恒生科技指數報4,193點，跌111點或2.6%。主板成交額1,015億元。
A股向下，上證綜合指數報3,154點，跌22點或0.7%；深圳成分指數報10,540點，跌71點或0.7%；創業板指數報2,111點，失6點或0.3%。兩市合共成交額8,039億元人民幣。
港股收市｜港股通連續11日吸資
港股通連續11個交易日吸資，滬深港股通今日合共淨買額高達119.99億元，為1個半月來最高，當中上海位62.01億元，深圳佔57.98億元，累計11日共錄約520億元吸資。
藍籌股僅碧桂園服務(6098)、華潤電力(836)、舜宇光學(2382)及申洲國際(2313)錄升幅，當中以碧桂園服務報9.58元，大升0.19元或2%，表現最佳。表現最差藍籌為首日登上成分股寶座的國藥控股(1099)，全日報21.15元，跌1.85元或8%，表現最差；攜程集團(9961)績後走弱，全日失25.8元或7.8%，報304元。領跌藍籌為友邦保險(1299)，全日失3.5%或2.55元，報69.4元，貢獻48點；美團(3690)報128.6元，跌4.1元或3.1%，拖低大市37點；小米集團(1810)大跌0.82元或6.6%，報11.6元，拖低23點。