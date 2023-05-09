港股收市｜恒指挫429點再失二萬關 科指瀉3%

內地貿易數據參差，出口勝預期但進口急挫，大市撐住半日後腳軟。恒生指數早段曾微升不足1點，惟午後乏力並直插式向下，一度瀉480點，收市仍挫429點或2.1%，結束3連升並失守二萬關；國企股指數報6,735點，跌162點或2.4%；恒生科技指數報3,798點，失115點或近3%。主板成交額1,221億元。

A股先高後低，上證綜合指數報3,357點，失37點或1.1%；深圳成分指數報11,125點，挫100點或0.9%；創業板指數報2,245點，跌27點或1.2%。兩市合共成交額1.22萬億元人民幣。

騰訊友邦成跌市推手

ATM及友邦保險(1299)為跌市推手。騰訊控股(700)全日挫3.6%或12.4元，報328.4元，推低大市57點，並為1月初後4個月新低；阿里巴巴(9988)報79.45元，失2.5元或3.1%，推低大市46點；美團(3690)報130.3元，跌3.9元或2.9%，拖累30點；友邦報80.9元，跌3.1元或3.7%，推低59點。

至於表現最差藍籌為中芯國際(981)及申洲國際(2313)，前者報19.26元，失1.54元或7.4%；後者報71.7元，跌4.6元或6%。相反，煤氣(003)一枝獨秀飆6.3%或0.45元，報7.65元，藍籌中最佳，並為2月中後近3個月高。

中特估炒至內地券商

另外「中特估」概念被指炒至內地券商股，中信建投證券(6066)全日狂飆6.9%，至9.7元；中金公司(3908)報18元，升4.2%；第一上海(227)亦漲2.9%，報0.71元。

港股通吸資9.4億元，當中上海淨買額23.33億元，深圳則淨沽出13.93億元。