港股收市｜恒指挫437點 科指插逾4% 藥股落鑊有隻爆升近54%

碧桂園服務(6098)遭主席楊惠妍折讓11%，出售2.37億股，全日插4.07元或17%，報19.88元，為表現最差藍籌。同系碧桂園(2007)跌0.16元或5.2%，報2.9元。內房及內房物管股同受壓，龍湖集團(960)、華潤萬象生活(1209)、中國海外發展(688)跌幅介乎4.3%至11%。

市場觀望本周聯儲局議息，美股三大指數上周五(9日)報跌，加上再有股份「抽水」，拖累港股走低。恒生指數低開306點，跌幅雖一度收窄，惟午後沽壓加重，最多插534點，低見19,366點，收市報19,463點，跌437點或2.2%；國企股指數挫205點或3%，報6,628點；恒生科技指數4,192點，瀉176點或4.1%；大市成交額約1,587.5億元。

新經濟股向下，百度集團(9888)及美團(3690)同挫7%，分別收報114.4元及175.4元。阿里巴巴(9988)跌3.8%，收報88.35元。騰訊控股(700)、小米集團(1810)及京東集團(9618)，跌幅介乎2.5%至2.9%。若計騰訊、阿里巴巴、美團及京東集團，4股合共拖累大市跌219點。

北水流入逾 63 億

內地優化防疫措施後，市場憧憬短期內可通關，航空股持續強勢，中國東方航空(670)及中國南方航空(1055)齊漲逾4%，中國國航(753)增1.1%，國泰航空(293)升0.8%。

據報內地多地掀起成藥搶購潮，藥股乘勢「落鑊」。山東新華製藥(719)全日大飆4.58元或53.8%，收報13.1元創歷史新高；四環醫藥(460)、福森藥業(1652)、天大藥業(455)及金嗓子(6896)，升幅達12.5%至22.9%。

至於北水入貨，滬深港股通全共淨流入63.69億元，當中上海淨流入31.92億元，深圳淨流入31.77億元。