港股收市｜恒指挫438點 近半由ATMXJ拖累 滙控逆向漲

中美關係轉趨緊張，中港股走低，恒生指數連跌3日，今日最低見21,085點，挫575點，收市報21,222點，仍挫438點或2%，3日累挫850點；國企股指數報7,189點，挫197點或2.7%；恒生科技指數報4,464點，跌169點或3.7%。主板成交額1,360億元。

A股普遍向下，上證綜合指數報3,238點，跌24點或0.8%；深圳成分指數報11,912點，失141點或1.2%；創業板指數報2,544點，跌36點或1.4%。兩市合共成交額8,747億元人民幣。

滙控漲 1.3% 表現最好藍籌

76隻藍籌股僅5隻報升，當中滙豐控股(005)一枝獨秀，全日漲0.7元或1.3%，報56.6元，為表現最好藍籌，並撐住恒指22點。

不過科技股走弱，ATMXJ成跌市推手，騰訊控股(700)報376.8元，失8.2元或2.1%，推低大市42點；美團(3690)報164.1元，跌8.7元或5%，拖累大市65點；阿里巴巴(9988)報103.2元，跌2.7%，拖低51點；小米集團(1810)報12.82元，跌0.66元或4.9%，拉低大市19點；京東集團(9618)報222.6元，跌8.2元或3.6%，拖低24點，5股合共拖低大市201點，佔跌市46%。至於表現最差藍籌為阿里健康(241)，全日報6.33元，跌0.49元或7.2%；舜宇光學(2382)報104.5元，跌7.7元或6.9%。

滬深港股通吸資，合共淨買額19.89億元，上海佔2.76億元，深圳佔17.13億元。