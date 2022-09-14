港股收市｜恒指挫479點創半年低 北水大手撈

港股再失守萬九關及創近半年低。(資料圖片)

美國上月通脹意外續高企，美股道指昨晚急瀉逾千二點，亞洲股市普遍向下，恒生指數最多挫529點，全日在不足200點波動，收市跌479點或2.5%，報18,847點，累計本月已瀉5.5%，再失守萬九關及創近半年低；國企股指數報6,470點，失162點或2.5%；恒生科技指數報3,953點，挫115點或2.9%。主板成交額938億元。

大市再失萬九之際，北水卻再見出動，滬深港股通合共淨買額49.64億元，為近兩個半月最多，當中上海佔22.82億元，深圳佔26.82億元。

A股亦全線向下，上證綜合指數報3,237點，跌26點或0.8%；深圳成分指數報11,774點，失148點或1.2%；創業板指數報2,503點，跌46點或1.8%，兩市合共成交額7,227億元人民幣。

澳門賭牌今日截標，濠賭股逆向見追捧，銀河娛樂(027)漲0.15元或0.3%，報43.25元，金沙中國(1928)報17.7元，漲0.02元或0.1%；表現最好藍籌為東方海外(316)，全日跌轉升3.3元或2.3%，報149元。科技股續領跌，百度集團(9888)大跌7.7元或5.7%，報128.4元；阿里巴巴(9988)失4.1元或4.5%，報87.1元；京東集團(9618)挫9.8元或4.2%，報223.6元。