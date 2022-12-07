港股收市｜恒指挫626點失萬九關 內房科技股捱沽

市場憧憬內地防疫政策放鬆，今日(7日)公布進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，合共推出10條具體措施(簡稱「新十條」)，刺激港股午後曾衝高296點，見19,737點；惟其後乏力向下，並跌穿萬九點大關，最多曾挫642點，低見18,800。全日收報18,814點，挫626點或3.2%；錄「兩連跌」共703點。
國企股指數跌220點或3.3%；恒生科技指數收報4,004點，回落156點或3.8%。大市成交超過2,000億元水平，達2,074.16億元。
A股則個別發展，上證綜合指數失守3,200點，報3,199點，跌0.4%；深圳成分指數報11,418點，升0.2%；創業板指數報2,414點，增0.9%。兩市合共成交額9,487億元人民幣。
碧桂園全日插逾15%
碧桂園(2007)月內進行第二次配股，股價全日插0.49元或15.5%，收報2.68元，成交額達13.28億元。同系碧桂園服務(6098)亦受壓，全日瀉2.45元或10.7%，報20.45元。龍湖集團(960)收報22.9元，跌3.2元或12.3%；上述三股為表現最差3隻藍籌股。
其他內房股亦捱沽，旭輝控股(884)下滑0.21元或13.8%；華潤置地(1109)、富力地產(2777)、中國海外(688)及萬科企業(2202)，跌幅介乎5.3%至11.6%。
「ATMXJ」拖低大市247點
科技股「ATMXJ」齊走低，阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)、美團(3690)、小米集團(1810)及京東集團(9618)，跌幅介乎3.6%至5.9%，合共拖累大市下跌247點。
其他藍籌方面，友邦保險(1299)下滑4.4元或5.2%，失守80元關，報79.8元，單隻股份拖低大市84點。滙豐控股(005)收報46.65元，跌0.7元或1.8%。
新地逆市漲2.3%最佳
五隻藍籌股能逆市報升，新鴻基地產(016)收報97.5元，升2.15元或2.3%，為表現最佳；其他包括中芯國際(981)、恒安國際(1044)、長江基建集團(1038)及東方海外國際(316)，升幅介乎0.1%至0.7%。
港股通轉走資，滬深合共淨賣額50.24億元，上海佔35.87億元，深圳佔14.37億元。