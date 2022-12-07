港股收市｜恒指挫626點失萬九關 內房科技股捱沽

國企股指數跌220點或3.3%；恒生科技指數收報4,004點，回落156點或3.8%。大市成交超過2,000億元水平，達2,074.16億元。

市場憧憬內地防疫政策放鬆，今日(7日)公布進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，合共推出10條具體措施(簡稱「新十條」)，刺激港股午後曾衝高296點，見19,737點；惟其後乏力向下，並跌穿萬九點大關，最多曾挫642點，低見18,800。全日收報18,814點，挫626點或3.2%；錄「兩連跌」共703點。

碧桂園全日插逾 15%

碧桂園(2007)月內進行第二次配股，股價全日插0.49元或15.5%，收報2.68元，成交額達13.28億元。同系碧桂園服務(6098)亦受壓，全日瀉2.45元或10.7%，報20.45元。龍湖集團(960)收報22.9元，跌3.2元或12.3%；上述三股為表現最差3隻藍籌股。

其他內房股亦捱沽，旭輝控股(884)下滑0.21元或13.8%；華潤置地(1109)、富力地產(2777)、中國海外(688)及萬科企業(2202)，跌幅介乎5.3%至11.6%。