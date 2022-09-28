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財經
2022-09-28 17:09:40

港股收市｜恒指插609點 滙控曾失守40關

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港股收市｜恒指插609點 滙控曾失守40關

恒生指數一度瀉676點，低見17,184點，收市跌609點，再見逾11年低位。

人民幣匯價走低，兌一美元見2008年以來最低，拖累港股進一步向下尋底，恒生指數一度瀉676點，低見17,184點，收市仍挫609點或3.4%，報17,250點，再見逾11年新低，73隻藍籌幾乎全軍覆沒，僅石藥集團(1093)逆市升0.4%，而滙豐控股(005)為跌市火車頭，全日一度失守40元關見39.8元，約兩年低，全日收報40元，重挫2.45元或5.8%，成交22.4億元，一隻拖跨恒指80點。

至於恒生國企股指數報5,958點，瀉191點或3.1%，恒生科技指數收跌141點或3.8%，報3,526點，港股主板成交逾1087億元。

受累人民幣下滑，內房股重災，碧桂園(2007)及碧桂園服務(6098)分別瀉12.9%11.8%，為最大跌幅藍籌，旭輝控股(884)下滑32.3%，報0.86元；富力地產(2777)瀉一成；合景泰富(1813)9.4%

ATMXJ全部向下 拖低大市170

科網巨擘亦走低，ATMXJ全線下滑，阿里巴巴(9988)4.1%，收報74.7元；騰訊控股(700)2.4%，報274元；美團(3690)3.1%168.8元，小米集團(1810)7.33元，挫3.7%；京東集團(9618)201元，重創5.6%5股拖低恒指170點。

長和系未止瀉 長實跌6.6%

英鎊持續疲弱，於英國有資產的股份仍未止瀉，渣打集團(2888)再跌5.7%，收47.15元。長江實業集團(1113)下瀉6.6%，長江和記實業(001)插近4%；電能實業(006)38.35元，瀉5.2%；長江基建(1038)39.05元，重創5.9%

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