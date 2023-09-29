港股收市｜恒指收升436點全月跌3%　缺北水南下全日成交僅676億

港股今日季結，內地股市假期休市及北水暫停。恒指高開111點，報17,484點；科指升1.2%，報3,821點。
【16:30更新】
恒指升436點，收報17,809點，北水暫停下，大市成交僅676.5億元；科指升3.8%，收報3,920點。總結整個9月份，恒指累挫572點或3.1%；全季則跌約1100點，跌幅近6%。
內地股市今日起，因為中秋、國慶假期休市，直至10月9日復市。
本港地產股造好，新世界（017）升逾5%；領展（823）升逾4%。
ATM向上，阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾4%；騰訊（700）升逾3%。
【14:50更新】
恒指升幅擴至逾500點，現升513點，報17,886點；科指升4.33%，報3,941點。
藍籌阿里健康（291）升幅擴至逾11%；滙控（005）升2.4%；平保（2318）升1.1%；建行（939）走高1.8%。
【13:10更新】
恒指現升468點，報17,841點；科指升3.71%，報3,918點。
本地地產股上揚，新世界（017）升半成；信置（083）升4%；恒地（012）、新地（016）升3%；長實（1113）升逾2%。
線上醫療股反彈，阿里健康（241）急升9.5%，為表現最好藍籌；京東健康（6618）升7%。
體育用品股造好，361度（1361）升0.26%；安踏（2020）升3.8%；李寧（2331）升5%；特步（1368）升2.1%。
【12:20更新】
恒指半日反彈470點，報17,843點，成交333億元；科指升3.7%，報3,916點。
ATM升逾2%至近4%，蔚小理升逾3%至近9%，新世界 （017）績前升5%。
騰訊（700）重上300元關，中午收報305.36元，升2.7%。
【10:20更新】
恒指現升355點，報17,728點；科指升2.7%，報3,880點。
ATM造好，美團（3690）、阿里（9988）、京東（9618）、小米（1810）早段升逾2%；騰訊（700）升逾1%。
新世界（017）將於今日公布業績，股價績前升4%。