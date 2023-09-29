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財經
2023-09-29 16:30:00

港股收市｜恒指收升436點全月跌3%　缺北水南下全日成交僅676億

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港股市況。(資料圖片)

港股今日季結，內地股市假期休市及北水暫停。恒指高開111點，報17,484點；科指升1.2%，報3,821點。

【16:30更新】

恒指升436點，收報17,809點，北水暫停下，大市成交僅676.5億元；科指升3.8%，收報3,920點。總結整個9月份，恒指累挫572點或3.1%；全季則跌約1100點，跌幅近6%。

內地股市今日起，因為中秋、國慶假期休市，直至10月9日復市。

本港地產股造好，新世界（017）升逾5%；領展（823）升逾4%。

ATM向上，阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾4%；騰訊（700）升逾3%。

公司撐股價｜恒指公司料今年回購續高企 或錄929億

今年初至9月15日止，港股回購金額達735億元。(資料圖片)

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【14:50更新】

恒指升幅擴至逾500點，現升513點，報17,886點；科指升4.33%，報3,941點。

藍籌阿里健康（291）升幅擴至逾11%；滙控（005）升2.4%；平保（2318）升1.1%；建行（939）走高1.8%。

【13:10更新】

恒指現升468點，報17,841點；科指升3.71%，報3,918點。

本地地產股上揚，新世界（017）升半成；信置（083）升4%；恒地（012）、新地（016）升3%；長實（1113）升逾2%。

線上醫療股反彈，阿里健康（241）急升9.5%，為表現最好藍籌；京東健康（6618）升7%。

體育用品股造好，361度（1361）升0.26%；安踏（2020）升3.8%；李寧（2331）升5%；特步（1368）升2.1%。

【12:20更新】

恒指半日反彈470點，報17,843點，成交333億元；科指升3.7%，報3,916點。

ATM升逾2%至近4%，蔚小理升逾3%至近9%，新世界 （017）績前升5%。

騰訊（700）重上300元關，中午收報305.36元，升2.7%。

【10:20更新】

恒指現升355點，報17,728點；科指升2.7%，報3,880點。

ATM造好，美團（3690）、阿里（9988）、京東（9618）、小米（1810）早段升逾2%；騰訊（700）升逾1%。

新世界（017）將於今日公布業績，股價績前升4%。

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