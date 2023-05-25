港股收市｜恒指收報18746點　失守萬九關創半年新低

美國債務上限問題未解決，市場持續憂慮下，道指連跌四日，港股今早再低開。恒指低開185點，報18,930點；國指低開64點，報6,413點；科指開報3,747點。 【17:05 更新】 恒指全日收18,746點，跌369點或1.9%，大市成交額1,155.47億元；科指報3,691點，跌84點或2.2%；國指跌144點，報6,333點；港股本周僅4個交易日，累計跌704點，跌幅3.6%，連跌第3周。 車股下挫，小鵬（9868）、蔚來（9866）跌逾9%，為表現最差的科指成份股；比亞迪（1211）部份車型被長城汽車（2333）舉報涉排防不達標，股價跌逾5%，長城汽車挫逾7%。 投資者憂慮航運運費持續下跌，東方海外（316）急插近7%，為表現最差藍籌；中資金融股、內需股亦普遍向下。 滬深股市尾段跌幅收窄。上證綜合指數一度跌逾1%，收報3,201點；深證成份指數收市報10,896點，跌23點，跌幅0.22%；創業板指數收報2,244點，跌1點。

【15:15 更新】 恒指跌幅略為收窄，跌384點，報18,730點。 比亞迪（1211）遭長汽（2333）舉報排放不達標，比亞迪反斥其檢測報告無效，兩股均跌6%至7%。 【13:40 更新】 藍籌股僅得長江基建（1038）有升幅，升0.7%；科指跌3%，報3,663點；南方東英恒生科指2倍反向ETF（7552）升6.45%。 【12:05 更新】 恒指半日跌394點，報18,721點，成交額550億元；科指半日報3,682點。 小米（1810）升0.8%；東方海外（316）插7%；ATM三股分別跌3.3%至4%。

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