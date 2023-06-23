港股收市｜恒指收報18889點　北水失守萬九關成交不足700億

美聯儲局主席鮑威爾周四出席聽證會，表示今年再加息有兩次為適當做法，港股假後受壓低開。恒指低開83點，報19,135點；國指低開1.9%，報6,382點；科指低開2.3%，報3,870點。

【16:50更新】

恒指跌328點，收報18,889點，失守萬九關口，北水假期下缺北水支持，今日大市成交縮至近698億元，其中騰訊（700）跌1%，報337元，成交居首達46.8億元，次位為阿里巴巴（9988），跌0.8%，報84.05元，僅4隻藍籌錄得升幅；科指跌2.1%，報3,879點；國指收報6,394，跌111點。

恒指全周累挫1,150點，跌幅5.7%，終止三周連升，

醫藥、汽車、、金融股、電力股捱沽，滙豐（005）、友邦（1299）跌逾2%；ATM跌0.8%至逾2%；中生製藥（1177）跌逾7%；藥明（2369）全周累計瀉兩成。

【15:35更新】

新創建中途停牌，停牌前報7.99元，升6.68%，公司指以待刊發有關內幕消息的公告。

【15:15更新】

恒指最新跌238點，報18,979點；科指跌1.55%，報3,900點。

ATM股個別發展，騰訊（700）升0.11%；美團（3690）跌1.64%；阿里巴巴升0.17%。

中生製藥（1177）尾市再跌逾8%，低見3.27元破底；維他奶（345）遭大行里昂下調評級，由「跑贏大市」降至「跑輸大市」，目標價亦削18%至13.3元，現跌逾16%。

【13:15更新】

港股午後初段跌近400點，暫報18,834點，跌384點；科指跌2.49%，報3,862點。

新創建（659）突宣布停牌，停牌前報7.99元，升6.67%，成交9,921萬元。

環球新材國際（6616）復牌，現跌2.05%，暫報4.3元，公司宣布正在與獨立第三方討論可能的業務收購。

醫美股醫思健康（2138）公布全年業績，股東應佔溢利為6,965.4萬元，按年減少64.7%，維持派末期息4.2仙。該股現跌2.74%，暫報4.26元。