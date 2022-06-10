港股收市｜恒指收報21806點全周升724點 科技股發力

港股今日反覆靠穩，恒生指數低開346點後回升，其後窄幅上落，最多升65點見21,935點，全日跌62點或0.29%，收報21,806點。國企指數微升3點或0.04%，報7,609點；恒生科技指數升76點或1,62%，報4,826點。大市全日成交總額1803億元。總結全星期，恒指升724點，恒生科指升9.7%。

市場繼續關注螞蟻集團上市消息，阿里巴巴(9988)升1.1%報112.5元，同系阿里健康(241)升5.6%報5.09元。嗶哩嗶哩(9626)遭多間大行下調目標價，全日股價跌5.7%報219.8元。

其他科技股，騰訊(700)升0.1%報395.2元，美團(3690)升1.3%報204.4元，京東(9618)升0.3%報249.8元。丘鈦科技(1478)公布5月營運數據理想，全日升5.1%報5.72元。

汽車股繼續強勢，比亞迪(1211)升5.1%收報315.2元。長汽(2333)升9.1%報15.52元。吉利(175)急升5.2%報15.32元。

中國宏泰獲金茂提溢價三 成私有化 復牌後飆升

中國宏泰(6166)獲金茂(817)溢價提私有化，宏泰股價升22.3%報2.25元，金茂跌2,1%報2.07元。中國金茂公布計劃向中國宏泰非控股股東提出以每股2.4元註銷股份，較停牌前作價每股1.84元溢價30.43%，較去年底股東應佔每股綜合資產淨值約4.38元折讓約45.23%。

中國金茂建議允許中國宏泰控股股東趙穎全資持有的利東公司，在計劃生效後保留約1.63億股存續股份，佔已發行股份總數約9.9%。