港股收市｜恒指收市升176點 試闖萬八遇阻 內房爆上

港股續在萬八關樓下反覆。(資料圖片)

港股在萬八關樓下反覆！恒生指數早段窄幅上落，午後一度試闖萬八關，惟在17,927點掉頭，收市報17,910點，升176點或1%；國企股指數報6,171點，走高96點或1.65；恒生科技指數報4,117點，升87點或2.2%。主板成交額977億元。

A股微升，上證綜合指數報3,061點，漲18點或0.6%；深圳成分指數報9,933點，走高77點或0.8%；創業板指數報1,961點，升11點或0.6%。兩市合共成交額8,242億元人民幣。

港股收市｜港股通走資 57.5 億

港股通續走資，滬深合共淨沽出57.51億元，上海走資35.61億元，深圳走資21.9億元。南水吸資，滬股股吸資19.29億元人民幣，深股通淨買31.29億元人民幣，合共淨買入50.58億元人民幣。