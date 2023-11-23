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財經
2023-11-23 16:32:36

港股收市｜恒指收市升176點 試闖萬八遇阻 內房爆上

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港股收市｜恒指收市升176點 試闖萬八遇阻 內房爆上

港股續在萬八關樓下反覆。(資料圖片)

港股在萬八關樓下反覆！恒生指數早段窄幅上落，午後一度試闖萬八關，惟在17,927點掉頭，收市報17,910點，升176點或1%；國企股指數報6,171點，走高96點或1.65；恒生科技指數報4,117點，升87點或2.2%。主板成交額977億元。

A股微升，上證綜合指數報3,061點，漲18點或0.6%；深圳成分指數報9,933點，走高77點或0.8%；創業板指數報1,961點，升11點或0.6%。兩市合共成交額8,242億元人民幣。

港股收市｜港股通走資57.5

港股通續走資，滬深合共淨沽出57.51億元，上海走資35.61億元，深圳走資21.9億元。南水吸資，滬股股吸資19.29億元人民幣，深股通淨買31.29億元人民幣，合共淨買入50.58億元人民幣。

外電點名多家房企入選內地正草擬的50家房企白名單，內房股爆升，龍湖集團(960)全日漲1.84元或13.4%，報15.6元，為表現最好藍籌；碧桂園服務(6098)緊隨其後，報8.6元，走高0.93元或12.1%。其他內房亦造好，旭輝控股(884)爆升48%；融信中國(3301)34%；遠洋集團(3377)大升31%。另外，百度集團(9888)績後連日走高，收報119.8元，再升7.6元或6.8%

新世界發展(017)出售新創建(659)後派特別息，並在今日除淨，股價即回吐0.61元或4.4%，報13.32元。新創建(659)7.98元，大瀉1.14元或12.5%。同系的周大福珠寶(1929)今日放榜，派成績前報12.04元，升0.24元或2%

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