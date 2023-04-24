港股收市｜恒指收市失2萬關 成交兩個月最少

港股反覆向下，二萬關久守終失，本月首次在二萬關樓下收市。恒生指數報19,959點，跌115點或0.6%；國企股指數報6,733點，跌31點或0.5%；恒生科技指數報3,961點，跌8點或0.2%。繼上周三後，主板成交額再不足千億元，僅錄964億元，為兩個月最少。

A股向下，上證綜合指數報3,275點，失25點或0.8%；深圳成分指數報11,317點，跌133點或1.2%；創業板指數2,301點，失39點或1.7%。兩市合共成交額1.08萬億元人民幣。

內需走弱 李寧挫 3.6%

內需股走低，李寧(2331)報56.9元，走低2.15元或3.6%；海爾智家(6690)報24.05元，跌0.75元或3%，兩股為表現最差藍籌；另外內房續弱，龍湖集團(960)報22.1元，失0.55元或2.4%；碧桂園(2007)報2.06元，跌0.05元或2.4%。重磅科技股普遍向下，騰訊控股(700)報345元，跌4.2元或1.2%；阿里巴巴(9988)報86.9元，跌1.05元或1.2%。

至於表現最好藍籌為阿里健康(241)，全日升0.27元或4.9%，報5.75元，其後為比亞迪(1211)，報229.8元，漲8元或3.6%。

港股通吸資1.94億元，當中上海走資1.44億元，深圳則吸資3.38億元。