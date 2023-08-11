港股收市｜恒指收市跌173點　碧桂園為藍籌表現最差兼淪落「毫子股」

隔晚美股造好，港股受阿里業績帶動高開。恒指高開71點，報19,319點；國指高開19點，報6,648點；科指高開0.2%，報4,386點。
【17:55更新】
恒指收市報19,075點，跌173點，跌幅0.9%，主板成交額約966億元，全周累跌464點，跌幅近2.4%；科指收報4,273點，跌幅2.39%，全周累計跌近5%。
ATMXJ中，阿里巴巴(9988)受惠上季業績好過預期，該股逆市上升，收報95.3元，升1%；其餘分別下跌1至2.6%不等。
藍籌中移動(941)中期息升近11%，股價高收2%；李寧(2331)績後升0.8%；晶片股受壓，華虹半導體績後挫近9%；中芯國際績後亦跌2%。
內房方面，碧桂園(2007)預告上半年虧損最多550億元人民幣，股價跌穿1元關口，收報0.98元，亦是表現最差藍籌股；停牌逾1年的花樣年復牌大跌55%，是全日跌幅最大股份。
至於港股通北水流入大增1.5倍，至83.98億元人民幣，港股通成交錄淨買入71.7億元。
【15:25更新】
尾市恒指跌幅擴大，現跌146點，報19,102點；科指跌2.15%，報4,284點。
碧桂園(2007)續跌4.8%，現報0.99元，貼近1元關口。
濠賭股向下，金沙(1928)績前股價跌逾2%；銀娛(027)跌逾1%；永利 (1128)、美高梅 (2282)、新濠(200)跌逾3%。
ATM續個別發展，騰訊(700)跌逾1.2%；阿里巴巴 (9988)升1.6%；美團(3690)跌2.4%。
本港地產股逆市向上，恒地 (012)升近3%，新地(016)升逾1%，新世界(017)升0.2%；信置 (083)升0.5%，長實(1113)升0.1%。
【13:05更新】
恒指午後初段跌105點，報19,142點；科指跌1.79%，報4,299點。
碧桂園(2007)午後續跌7.6%，現報0.96元。
藍籌李寧(2331)公布業績，中期按年少賺3%，CEO李寧表示，望能持續派中期息，並維持全年目標。
【12:15更新】
恒指半日跌119點，報19,128點，成交額528.97億元；科指跌1.87%，報4,296點。
阿里巴巴(9988)績後逆市揚，升2.43%，報96.6元；碧桂園(2007)半日跌8.65%，為表現最差藍籌。
【11:15更新】
恒指現跌138點，報19,105點；科指跌2.08%，報4,286點。
碧桂園(2007)現跌10.5%，最新報0.93元，跌穿1元；碧服(6098)跌5.35%，報7.24元。
【10:15更新】
恒指現跌44點，報19,203點；科指跌1.33%，報4,319點。
ATM個別發展，阿里巴巴(9988)早段升逾2%；騰訊 (700)跌0.4%；美團(3690)跌逾1%。
內房全線向下，中海外(688)跌1.9%；潤地(1109)跌1.4%，碧桂園(2007)跌9.6%；雅居樂(3383)跌4.1%；龍湖 (960)跌3%；花樣年(1777)挫56%。