港股收市｜恒指收市跌173點　碧桂園為藍籌表現最差兼淪落「毫子股」

隔晚美股造好，港股受阿里業績帶動高開。恒指高開71點，報19,319點；國指高開19點，報6,648點；科指高開0.2%，報4,386點。

【17:55更新】

恒指收市報19,075點，跌173點，跌幅0.9%，主板成交額約966億元，全周累跌464點，跌幅近2.4%；科指收報4,273點，跌幅2.39%，全周累計跌近5%。

ATMXJ中，阿里巴巴(9988)受惠上季業績好過預期，該股逆市上升，收報95.3元，升1%；其餘分別下跌1至2.6%不等。

藍籌中移動(941)中期息升近11%，股價高收2%；李寧(2331)績後升0.8%；晶片股受壓，華虹半導體績後挫近9%；中芯國際績後亦跌2%。

內房方面，碧桂園(2007)預告上半年虧損最多550億元人民幣，股價跌穿1元關口，收報0.98元，亦是表現最差藍籌股；停牌逾1年的花樣年復牌大跌55%，是全日跌幅最大股份。

至於港股通北水流入大增1.5倍，至83.98億元人民幣，港股通成交錄淨買入71.7億元。