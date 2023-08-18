港股收市｜恒指收市跌375點失萬八關　陷技術性熊市

隔晚美股三大指數向下，港股連跌5日，挫921點。恒指低開117點，報18,208點；國指低開42點，報6,249點；科指低開1.1%，開報4,110點。

【16:18更新】

恒指跌375點失守萬八關，收報17,950點，成交1,063.9億元。而港股自年初高位至今已跌20%，陷「技術性熊市」；科指跌3.6%，報4,007點。

累計港股已連跌6個交易日，大多數藍籌股跌，醫藥、汽車股跌幅較大；而總結全周，恒指累計跌1,125點，跌幅近6%；科指則累計跌逾6%。

ATM跌2%至3%；京東（9618）跌逾5%。

【16:00更新】

恒指競價時段再跌穿萬八點，收市前跌逾370點，陷「技術性熊市」，科指跌3.71%，報4,004點。

【14:05更新】

恒指現報18,083點，跌243點；科指跌2.28%，報4,063點。

ATM股跌，阿里巴巴（9988）跌近3%；騰訊（700）跌逾1%；美團（3690）跌逾2%。

濠賭股下挫；京東健康（6618）午後跌逾11%。

【13:20更新】

恒指最新跌穿萬八關，現跌334點，報17,992點；科指現跌2.98%，報4,034點。

潤啤（291）績後向下，跌逾3%。