港股收市｜恒指收殼19539點　本周累計跌近2%

人行新任行長潘功勝召開座談會，承諾滿足房企合理融資需求。港股連跌3日後今高開。恒指高開250點，報19,671點；國指高開110點，報6,762點；科指高開2.4%，報4,511點。

【18:00更新】

恒指收市報19,539點，升118點或0.61%，大市成交額約1,144億；科指升90點或2.06%，報4,497點；國指升80點或1.21%，報6,732點。

總結本周恒指累計跌377點，跌幅約1.9%。

今日科技股表現較好，阿里巴巴、美團、京東集團升逾2%至3%，騰訊靠穩；長和公布業績後股價跌近5%。

【15:15更新】

恒指現升62點，報19,480點；科指報4,471點，升1.48%。

本地地產股下跌，九置（1997）、新地（016）跌逾2%；恒隆地產（101）跌1%；新世界（017）跌0.7%。

昨日發布業績的長和（001）跌5%，創今年低位。

小黃鴨德盈（2250）現升9.9%。