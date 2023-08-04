港股收市｜恒指收殼19539點　本周累計跌近2%

人行新任行長潘功勝召開座談會，承諾滿足房企合理融資需求。港股連跌3日後今高開。恒指高開250點，報19,671點；國指高開110點，報6,762點；科指高開2.4%，報4,511點。
【18:00更新】
恒指收市報19,539點，升118點或0.61%，大市成交額約1,144億；科指升90點或2.06%，報4,497點；國指升80點或1.21%，報6,732點。
總結本周恒指累計跌377點，跌幅約1.9%。
今日科技股表現較好，阿里巴巴、美團、京東集團升逾2%至3%，騰訊靠穩；長和公布業績後股價跌近5%。
【15:15更新】
恒指現升62點，報19,480點；科指報4,471點，升1.48%。
本地地產股下跌，九置（1997）、新地（016）跌逾2%；恒隆地產（101）跌1%；新世界（017）跌0.7%。
昨日發布業績的長和（001）跌5%，創今年低位。
小黃鴨德盈（2250）現升9.9%。
【12:20更新】
恒指半日升191點，報19,612點，成交額為693億元；科指升1.96%，收報4,492點。
科技股造好，阿里巴巴（9988）升2%；美團（3690）升2.8%；京東（9618）升3.1%；嗶哩嗶哩（9626）升7.1%；騰訊（700）升0.29%。
內險股造好，平保（2318）升2.9%，國壽（2628）升2.8%。
【10:20更新】
恒指現升209點，報19,630點；科指報4,484點，升1.77%。
小黃鴨德盈（2250）開市飆高33%，創逾一年高，傳或獲沙地基金參投，現升幅回落至6.3%。
內房股上揚，藍籌龍湖（960）、潤地（1109）、碧桂園（2007）、中海外（688）分別升4%至7%。
中資券商股彈高，中信証券（6030）、中金公司（3908）、中信建投（6066）、HTSC（6886）、光大證券（6178）均升逾4%。
貓眼娛樂（1896）發盈喜，爆升14%。