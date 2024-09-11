港股收市｜恒指曾失萬七關 北水56億狠沽盈富 續買阿里

港股反彈一日後再報跌，恒生指數今日低見16,964點，一度跌穿萬七關，最多挫270點，收市報17,108點，失125點或0.7%；國企股指數報5,982點，跌43點或0.7%；恒生科技指數尾市倒升，報3,450點，升不足1點。主板成交額連續3個交易日逾千億元，今日錄1,058億。

A股各自走，上證綜合指數報2,721點，跌22點或0.8%；深圳成分指數報8,105點，升31點或0.4%；創業板指數報1,558點，走高18點或1.2%。兩市合共成交額4,996億元人民幣。

內地投資者換馬 騰訊美團續走資

港股通走資，滬深合共淨沽出59.04億元，當中上海佔26.46億元，深圳佔32.58億元。阿里巴巴(9988)納入港股通第二日，今日淨吸資31.22億元，為最大吸資港股；相反，騰訊控股(700)及美團(3690)續走資，分別淨沽出8.08億元及4.93億元。阿里今日報81.45元，跌0.15元或1.2%；美團報119.4元，升0.5元或0.4%；騰訊報370.2元，升1.6元或0.4%。